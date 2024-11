Taremi protagonista in Corea del Nord-Iran: tre assist, un autogoal e un rigore fallito

L'attaccante dell'Inter fa il buono e il cattivo tempo: per il suo Iran successo fondamentale in ottica qualificazione ai Mondiali.

Non si sono di certo annoiati i tifosi di Corea del Nord e Iran, avversarie quest'oggi in un match valido per le qualificazioni asiatiche ai Mondiali in programma nel 2026 tra Canada, USA e Messico.

A spuntarla, non senza qualche grattacapo di troppo, è stato l'Iran di Mehdi Taremi: l'attaccante dell'Inter è stato il protagonista assoluto, sia nel bene che nel male.

Non ha segnato, ma ha comunque offerto un ottimo contributo al successo, poi messo un po' a rischio nella ripresa per demeriti dello stesso ex Porto.