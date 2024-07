Prendere o no Mehdi Taremi al Fantacalcio? Sarà titolare all'Inter? Consigli e statistiche nella scorsa stagione.

L'Inter, per rinforzare il proprio reparto avanzato, ha piazzato il colpo Mehdi Taremi.

L'attaccante iraniano, classe 1992, ha salutato il Porto per fine contratto e ha firmato coi nerazzurri in qualità di svincolato un accordo valido per 2 anni (scadenza 30 giugno 2026) con opzione per allungare l'intesa di un'ulteriore stagione (e dunque fino al 2027).

Ma Taremi all'Inter sarà titolare? Cosa fare al Fantacalcio? Prenderlo oppure no? Tutti i consigli per l'asta.