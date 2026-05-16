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US Sassuolo Calcio v AC Milan - Serie AGetty Images Sport
Lelio Donato

Tare verso l'addio al Milan dopo una sola stagione: i motivi della rottura e chi prenderà il suo posto, c'è un grande favorito

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Il Milan ha deciso di separarsi da Igli Tare dopo una sola stagione: il dirigente albanese paga un calciomercato estivo che non ha reso quanto sperato. Parte la caccia al nuovo direttore sportivo rossonero.

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Il dado è tratto, Gerry Cardinale ha preso la sua prima decisione importante in vista della prossima stagione del Milan.

A dirigere le operazioni sul calciomercato non sarà più l'attuale direttore sportivo Igli Tare, destinato a concludere la sua breve esperienza in rossonero dopo un solo anno.

Se poi il Milan dovesse fallire l'obiettivo minimo, ovvero la qualificazione alla prossima Champions League, la rivoluzione potrebbe allargarsi a macchia d'olio.

Ma perché il primo a pagare sarà Tare? E chi prenderà il suo posto come direttore sportivo del Milan?

  • COSA HA DETTO CARDINALE

    Nella lunga intervista rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport' qualche giorno fa Gerry Cardinale è stato piuttosto chiaro, preannunciando di fatto la scelta su Tare.

    "Nelle ultime tre stagioni, abbiamo speso più di qualsiasi altra squadra della Serie A sul mercato. Ora, magari non abbiamo speso al meglio. Mi do un voto più alto per i soldi che ho messo che per come li abbiamo spesi. Dobbiamo fare un lavoro migliore in modo che ci sia una correlazione diretta tra la spesa e le vittorie. Non ci siamo ancora riusciti. Non abbiamo fatto un buon lavoro e lo sistemeremo” ha ammesso il proprietario del Milan.

    Cardinale peraltro ha confermato anche che senza Champions i cambiamenti saranno radicali: "Tutti dovrebbero aspettarsi che ogni stagione, ma in particolare in quelle in cui le prestazioni sono inferiori alle aspettative, tutto venga rivalutato e io rivaluterò tutti e tutto quest’estate. Dedicherò tutta la mia estate a questo, dovreste dare per scontato che ci sto già riflettendo, sennò non farei il mio lavoro. Vediamo come finiremo, poi mi siederò... Mi sono già seduto con Max, abbiamo parlato di molte cose. Ci metteremo al lavoro una volta che la stagione sarà finita; ora non è il momento di parlarne”. 

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  • IL MERCATO DI TARE

    Esattamente un anno fa, ovvero il 26 maggio 2025, Igli Tare si insediava ufficialmente come nuovo direttore sportivo del Milan.

    L'obiettivo era costruire una squadra in grado di tornare subito in Champions League e per questo l'albanese è andato sull'usato sicuro in panchina, puntando sul ritorno di Massimiliano Allegri.

    Mentre sul mercato Tare ha piazzato un paio di colpi a costo zero o quasi (Modric e Rabiot), ma anche speso parecchio. E non troppo bene a giudicare dal rendimento dei nuovi acquisti.

    Estupinan, Jashari e Nkunku ad esempio sono costati circa 90 milioni in tre. Cifra che sale fino a toccare quota 150 milioni di euro aggiungendo De Winter e Ricci. Ovvero quasi tutti calciatori che sono di fatto rimasti ai margini del progetto.

    Non è andata meglio neppure a gennaio quando Allegri, alle prese con i problemi in attacco, aveva chiesto un 9 di peso. Tare gli ha regalato Fullkrug, autore fin qui di un solo goal in diciotto presenze, peraltro realizzato quattro mesi fa.


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  • CHI AL POSTO DI TARE?

    Detto che per la separazione con Tare di fatto manca solo l'ufficialità, resta da definire chi prenderà il suo posto.

    In realtà il grande favorito sarebbe un nome che già circolava nell'ambiente rossonero la scorsa estate, ovvero quello dell'attuale direttore sportivo dell'Atalanta, Tony D'Amico.

    Percassi d'altronde nei giorni scorsi ha aperto alla possibilità di un cambio dirigenziale e in tal senso si sta muovendo per portare Cristiano Giuntoli a Bergamo.

    Fabio Paratici, altro candidato spesso accostato al Milan, si è invece appena sistemato alla Fiorentina mentre appare improbabile la promozione di Moncada con maggiore potere a Zlatan Ibrahimovic.

    Nelle ultime ore infine è stata rilanciata l'ipotesi di un ritorno di Adriano Galliani, che verrebbe affiancato da un direttore sportivo tra Rossi e Tognozzi. Ipotesi che renderebbe più salda la posizione di Allegri.

  • Massimiliano Allegri Milan 2025-2026Getty Images

    ALLEGRI RESTA O SE NE VA?

    L'altro principale dubbio in vista della prossima stagione riguarda proprio Massimiliano Allegri.

    Il tecnico livornese era stato scelto da Tare e ha un contratto fino al 30 giugno 2027 con opzione di rinnovo, ma gli attuali rapporti con Zlatan Ibrahimovic sarebbero piuttosto freddi.

    Allegri inoltre potrebbe essere tentato dalla possibilità di assumere l'incarico di commissario tecnico della Nazionale. E in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League appare difficile pensare che possa restare alla guida del Milan.

    Ogni decisione in tal senso però al momento è rimandata. Cardinale vuole prima vedere come terminerà questa stagione e solo dopo farà una scelta definitiva.

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