Tare verso l'addio al Milan dopo una sola stagione: i motivi della rottura e chi prenderà il suo posto, c'è un grande favorito

Il dado è tratto, Gerry Cardinale ha preso la sua prima decisione importante in vista della prossima stagione del Milan.
A dirigere le operazioni sul calciomercato non sarà più l'attuale direttore sportivo Igli Tare, destinato a concludere la sua breve esperienza in rossonero dopo un solo anno.
Se poi il Milan dovesse fallire l'obiettivo minimo, ovvero la qualificazione alla prossima Champions League, la rivoluzione potrebbe allargarsi a macchia d'olio.
Ma perché il primo a pagare sarà Tare? E chi prenderà il suo posto come direttore sportivo del Milan?