Tare verso l'addio al Milan dopo una sola stagione: i motivi della rottura e chi prenderà il suo posto, c'è un grande favorito

Nella lunga intervista rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport' qualche giorno fa Gerry Cardinale è stato piuttosto chiaro, preannunciando di fatto la scelta su Tare.

"Nelle ultime tre stagioni, abbiamo speso più di qualsiasi altra squadra della Serie A sul mercato. Ora, magari non abbiamo speso al meglio. Mi do un voto più alto per i soldi che ho messo che per come li abbiamo spesi. Dobbiamo fare un lavoro migliore in modo che ci sia una correlazione diretta tra la spesa e le vittorie. Non ci siamo ancora riusciti. Non abbiamo fatto un buon lavoro e lo sistemeremo” ha ammesso il proprietario del Milan.

Cardinale peraltro ha confermato anche che senza Champions i cambiamenti saranno radicali: "Tutti dovrebbero aspettarsi che ogni stagione, ma in particolare in quelle in cui le prestazioni sono inferiori alle aspettative, tutto venga rivalutato e io rivaluterò tutti e tutto quest’estate. Dedicherò tutta la mia estate a questo, dovreste dare per scontato che ci sto già riflettendo, sennò non farei il mio lavoro. Vediamo come finiremo, poi mi siederò... Mi sono già seduto con Max, abbiamo parlato di molte cose. Ci metteremo al lavoro una volta che la stagione sarà finita; ora non è il momento di parlarne”.