Tare ricorda l'esperienza alla Lazio: "Lotito geniale nel fare scelte forti, si addormentava durante le trattative e intervenivo io"

“Ci sono due parti sue, secondo me. Una parte geniale e una parte, diciamo, esterna che, secondo me, la gente non conosce il vero personaggio è. Però io posso parlare solo di quello che ho conosciuto come esperienza mia. Ho avuto un’esperienza molto formativa, molto forte, anche nel modo come fare le trattative.

È stata un’esperienza molto bella perché lui è molto particolare. Aveva questa capacità di fare cento cose nello stesso momento. Mentre facevamo le trattative, io sapevo il momento in cui lui a un certo punto si sarebbe addormentato davanti alla gente. Mentre loro parlavano, lui crollava e si addormentava in quel momento lì.

A un certo punto loro si fermavano e io dicevo di continuare a parlare. Poi, appena si trattava dei numeri e la persona che faceva la trattativa chiedeva, per esempio, un milione di euro lui si alzava. Un milione no, diceva. Era una persona che stava con la testa ovunque, sai, e poi nel suo modo di fare riusciva sempre poi dopo a concludere le cose.

Rimane la sua genialità di fare delle scelte molto forti come è stata quella di portarmi a me nel ruolo del direttore sportivo e di Simone Inzaghi. E’ un personaggio che ha un qualcosa in più a capire le capacità della gente”.



