Tare ricorda l'esperienza alla Lazio: "Lotito geniale nel fare scelte forti, si addormentava durante le trattative e intervenivo io"

Igli Tare e Claudio Lotito. Per tanti anni, il binomio è stato una costante in casa Lazio, con l’attuale direttore sportivo del Milan e il presidente biancoceleste uno accanto all’altro nella costruzione della squadra capitolina.
Nella lunga intervista concessa a DAZN, Tare ha parlato anche del suo rapporto con il numero uno della Lazio e delle differenze in tema di scelte e investimento tra l’attuale club, il Milan, e l’esperienza passata all’ombra del Colosseo.
“Alla Lazio ho lavorato da solo, anche perché ho dovuto fare di necessità virtù. Era una situazione molto particolare, si è sviluppato un metodo di lavoro più per necessità che per mia scelta. Io avrei voluto lavorare con uno staff ben organizzato”.
Tare ha svelato alcuni retroscena tra cui quello legato al mancato trasferimento di Gonzalo Higuain alla Lazio.