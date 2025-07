Tare racconta come ha portato Allegri al Milan: "Siamo andati a Lugano a incontrarlo, 2-3 ore per capire"

Il ds del Milan svela i retroscena sulla scelta di Allegri come nuovo allenatore: "Non ci sono stati dubbi, incontro piacevole".

Massimiliano Allegri aveva già rivelato come la scelta di andare al Milan sia stata semplice ed immediata, parlando di un incontro di un'ora con il club rossonero per definire tutto. Un modo per far capire come il tecnico si sia convinto subito della proposta.

A proposito del suo arrivo, Igli Tare è tornato sull'argomento a margine di un evento organizzato dal Milan per celebrare la partnership con alcuni partner commerciali. Il direttore sportivo ha spiegato i passaggi per trovare l'accordo con Allegri: "Dopo una telefonata fatta tra me e lui, con Giorgio siamo andati a Lugano per incontrarlo".

Anche il dirigente rossonero ha confermato la velocità con cui le parti hanno deciso di iniziare insieme la nuova avventura. Di seguito le dichiarazioni di Tare.