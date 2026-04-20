Tahirys Dos Santos, sopravvissuto alla strage di Crans-Montana, ha firmato il primo contratto da professionista col Metz: "Ancora più speciale"

Grande ovviamente l'emozione di Tahirys Dos Santos, che a 19 anni e dopo mesi molto difficili corona il sogno di diventare un calciatore professionista.

"Questo è il culmine di tanti anni di lavoro, sacrifici e determinazione per realizzare il mio sogno d'infanzia. Questo momento ha un significato ancora più speciale dopo i difficili mesi che ho trascorso in ospedale. Questa dura prova mi ha reso più forte e mi ha insegnato a non arrendermi mai.

Voglio ringraziare i miei genitori dal profondo del cuore. Hanno fatto enormi sacrifici perché io fossi dove sono oggi, e niente di tutto questo sarebbe stato possibile senza di loro. Infine, voglio mandare tutto il mio sostegno a tutti coloro che stanno ancora lottando. Non perdete mai la speranza" ha dichiarato Dos Santos.