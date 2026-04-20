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Lelio Donato

Tahirys Dos Santos, sopravvissuto alla strage di Crans-Montana, ha firmato il primo contratto da professionista col Metz: "Ancora più speciale"

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Il giovane calciatore era rimasto gravemente ustionato nell'incendio della notte di Capodanno a Crans-Montana insieme alla fidanzata, ora arriva la firma sul primo contratto da professionista col Metz.

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Dall'incubo al sogno, Tahirys Dos Santos ha firmato il suo primo contratto da calciatore professionista.

Il giovane, rimasto gravemente ustionato nell'incendio della notte di Capodanno a Crans-Montana, è adesso ufficialmente un giocatore del Metz.

Ad annunciarlo è stato lo stesso club francese, che ha aspettato Dos Santos e ora gli concede la sua grande occasione.

  • USTIONATO A CRANS-MONTANA

    Tahirys Dos Santos, come tanti altri giovanissimi ragazzi, aveva deciso di festeggiare la notte di Capodanno al bar Le Constellation di Crans-Montana, in Svizzera.

    Quella sera però è scoppiato un incendio in cui hanno purtroppo perso la vita quarantuno persone e altre 115 sono rimaste ferite.

    Tra queste anche il calciatore del Metz e la sua fidanzata. Proprio per rientrare a cercare Coline, Dos Santos era rimasto gravemente ustionato nell'incendio.

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  • L'ANNUNCIO DEL METZ

    Il Metz, club in cui Tahirys Dos Santos gioca da quando ha solo 8 anni, gli ha offerto il suo primo contratto da professionista.



    L'accordo avrà durata annuale ma secondo quanto riporta 'l'Equipe' potrà essere rinnovato di uno o due anni a discrezione del Metz.

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  • L'EMOZIONE DI DOS SANTOS

    Grande ovviamente l'emozione di Tahirys Dos Santos, che a 19 anni e dopo mesi molto difficili corona il sogno di diventare un calciatore professionista.

    "Questo è il culmine di tanti anni di lavoro, sacrifici e determinazione per realizzare il mio sogno d'infanzia. Questo momento ha un significato ancora più speciale dopo i difficili mesi che ho trascorso in ospedale. Questa dura prova mi ha reso più forte e mi ha insegnato a non arrendermi mai.

    Voglio ringraziare i miei genitori dal profondo del cuore. Hanno fatto enormi sacrifici perché io fossi dove sono oggi, e niente di tutto questo sarebbe stato possibile senza di loro. Infine, voglio mandare tutto il mio sostegno a tutti coloro che stanno ancora lottando. Non perdete mai la speranza" ha dichiarato Dos Santos.

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