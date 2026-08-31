Tagliafico può essere l'ultimo colpo della Juventus, l'argentino al posto di Cabal: cosa serve per chiudere

50€ in asset con investimento min. di 100€
Per maggiorenni, solo nuovi clienti.
Per richiederlo:
- Crea un account su eToro.
- Deposita 100 €.
- Ricevi 50 € in asset.
Consulta i Termini e Condizioni.
Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.
La grande protagonista delle ultime ore di calciomercato è senza dubbio la Juventus.
I bianconeri hanno infatti già chiuso due acquisti con gli arrivi di Sarr e Woltemade, entrambi in arrivo dalla Premier League.
Il centrocampista, nelle ultime stagioni al Tottenham, è il profilo individuato dopo il mancato accordo con Franck Kessié che è finito all'Atalanta.
Mentre l'attaccante tedesco sostituisce numericamente Jonathan David, che si trasferisce all'Atletico Madrid in prestito.
Carnevali e Massara però vorrebbero regalare a Spalletti anche un terzino sinistro e hanno messo le mani su Nicolas Tagliafico.