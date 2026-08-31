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Tagliafico(C)Getty Images
Lelio Donato

Tagliafico può essere l'ultimo colpo della Juventus, l'argentino al posto di Cabal: cosa serve per chiudere

Calciomercato
Juventus

Il calciomercato della Juventus potrebbe non essersi chiuso con gli acquisti di Sarr e Woltemade dalla Premier League, i bianconeri hanno l'accordo con Tagliafico. Ma serve la cessione di Cabal.

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La grande protagonista delle ultime ore di calciomercato è senza dubbio la Juventus.

I bianconeri hanno infatti già chiuso due acquisti con gli arrivi di Sarr e Woltemade, entrambi in arrivo dalla Premier League.

Il centrocampista, nelle ultime stagioni al Tottenham, è il profilo individuato dopo il mancato accordo con Franck Kessié che è finito all'Atalanta.

Mentre l'attaccante tedesco sostituisce numericamente Jonathan David, che si trasferisce all'Atletico Madrid in prestito.

Carnevali e Massara però vorrebbero regalare a Spalletti anche un terzino sinistro e hanno messo le mani su Nicolas Tagliafico.

  • TAGLIAFICO-JUVENTUS, ACCORDO RAGGIUNTO

    Secondo quanto riporta Fabrizio Romano è tutto fatto tra Nicolas Tagliafico e la Juventus.

    I bianconeri hanno trovato l'accordo sui termini personali con l'esperto terzino argentino che sarebbe un'alternativa importante nel ruolo per Luciano Spalletti.

    Nell'ultima stagione Tagliafico, 34 anni, ha giocato nelle file del Lione con cui ha collezionato trenta presenze tra tutte le competizioni.

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  • DIPENDE DA CABAL

    Ma cosa manca quindi per chiudere l'operazione? Tutto dipende dalla cessione di Juan Cabal.

    Il giocatore colombiano non rientra nei piani della Juventus che voleva girarlo al Bologna nell'operazione che portato Lucumi in bianconero.

    Cabal però ha rifiutato il trasferimento. Ora su di lui c'è il forte interesse dell'Atalanta ma il terzino non ha ancora aperto alla destinazione.

    Solo in caso di via libera da parte di Cabal all'Atalanta, la Juventus potrà affondare definitivamente il colpo per Tagliafico.

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  • LA CARRIERA DI TAGLIAFICO

    Nicolas Tagliafico è un profilo di grande esperienza che sarebbe utile in campo ma anche all'interno dello spogliatoio.

    Dopo gli anni all'Ajax, l'argentino si è trasferito a Lione nell'estate del 2022 confermando di essere un giocatore affidabile.

    Tagliafico è da anni anche un punto fermo dell'Albiceleste con cui ha partecipato agli ultimi Mondiali giocando per intero la finale contro la Spagna.

    Nel suo palmares ci sono due Coppe America oltre al Mondiale vinto nel 2022 con l'Argentina. Mentre a livello di club ha vinto tre volte il campionato olandese con l'Ajax.

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