Tagliafico può essere l'ultimo colpo della Juventus, l'argentino al posto di Cabal: cosa serve per chiudere

La grande protagonista delle ultime ore di calciomercato è senza dubbio la Juventus.

I bianconeri hanno infatti già chiuso due acquisti con gli arrivi di Sarr e Woltemade, entrambi in arrivo dalla Premier League.

Il centrocampista, nelle ultime stagioni al Tottenham, è il profilo individuato dopo il mancato accordo con Franck Kessié che è finito all'Atalanta.

Mentre l'attaccante tedesco sostituisce numericamente Jonathan David, che si trasferisce all'Atletico Madrid in prestito.

Carnevali e Massara però vorrebbero regalare a Spalletti anche un terzino sinistro e hanno messo le mani su Nicolas Tagliafico.