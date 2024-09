Tacconi torna allo stadio per Juventus-Napoli dopo l'aneurisma: "Non posso fare più il fighetto come una volta" Serie A Juventus

Dopo l’aneurisma cerebrale dell’aprile 2022, Stefano Tacconi torna per la prima volta allo stadio: “Ora non bevo, non fumo e decido io cosa mangiare”.