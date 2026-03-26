Tabellone playoff Mondiali 2026: il percorso di Italia, Turchia, Albania e delle altre squadre agli spareggi
IL TABELLONE DELL'ITALIA
Semifinali
ITALIA-IRLANDA DEL NORD
GALLES-BOSNIA
Finale
GALLES o BOSNIA opita in casa, in gara secca, ITALIA o IRLANDA DEL NORD: chi vince gioca il Mondiale
IL TABELLONE DEL PERCORSO B
Semifinali
UCRAINA-SVEZIA
POLONIA-ALBANIA
Finale
UCRAINA (in Spagna) O SVEZIA opita in casa, in gara secca, POLONIA O ALBANIA: chi vince gioca il Mondiale
IL TABELLONE DEL PERCORSO C
Semifinali
TURCHIA-ROMANIA 1-0
SLOVACCHIA-KOSOVO
Finale
SLOVACCHIA O KOSOVO opita in casa, in gara secca, la Turchia: chi vince gioca il Mondiale
IL TABELLONE DEL PERCORSO D
Semifinali
DANIMARCA-MACEDONIA DEL NORD
REPUBBLICA CECA-IRLANDA
Finale
REPUBBLICA CECA O IRLANDA opita in casa, in gara secca, DANIMARCA O MACEDONIA DEL NORD chi vince gioca il Mondiale
