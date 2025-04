Szczesny ha conquistato il Barcellona, ma può essere escluso dalla lista Champions: dipende da Ter Stegen

Il tedesco può tornare prima della fine della stagione dall'infortunio: un suo reintegro nella lista UEFA porterebbe all'esclusione del polacco.

C'era un tempo in cui Wojciech Szczesny non giocava mai. L'ex portiere della Juventus era stato reclutato dal Barcellona in fretta e furia per sostituire l'infortunato Marc-André Ter Stegen, ma in un primo momento il nuovo titolare era diventato Inaki Pena.

Poi, gradualmente ma inesorabilmente, il polacco ha confermato le proprie qualità anche in Catalogna. Tanto da prendersi il posto e non mollarlo più. E tanto da dissipare i dubbi sul suo stato fisico, dopo essere di fatto diventato un ex calciatore al momento dell'addio al calcio annunciato poco dopo quello alla Juventus.

Oggi Szczesny è un intoccabile del Barcellona, ma con l'asterisco. Nel senso che il suo finale di stagione, specialmente in Champions League, dipenderà dal ritorno o meno dell'ex titolare Ter Stegen, più che mai deciso a rientrare in gioco in queste ultime settimane.