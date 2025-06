Svolta Theo Hernandez, accordo tra Milan e Al-Hilal per 35 milioni: rossoneri su Cambiaso

Milan e Al-Hilal hanno raggiunto un’intesa di massima per Theo Hernandez: affare da 35 milioni, al giocatore la decisione finale. Si pensa a Cambiaso.

L’avventura di Theo Hernandez al Milan è davvero a un passo dall’essere arrivata ai titoli di coda.

Come riportato da ‘Sky Sport’, il club rossonero ha raggiunto un’intesa di massima con il club arabo dell’Al-Hilal per il cartellino del terzino francese, in scadenza di contratto nel 2026.

La prima scelta per sostituirlo porta in Italia, in casa Juventus: il nome in cima alla lista è quello di Andrea Cambiaso, che tanto piace al nuovo allenatore rossonero Max Allegri.