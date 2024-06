Svizzera-Italia agli ottavi, quali giocatori arrivano dalla Serie A? La lista dei convocati 'italiani' di Yakin

Yakin ha convocato due ex Serie A come Zakaria e Shaqiri, ma anche alcuni attuali giocatori militani in Italia, soprattutto a Bologna.

Entrambe qualificate agli ottavi di finale di Euro 2024 come seconde in classifica, Svizzera e Italia si confrontano ora nella fase ad eliminazione diretta del torneo. Tre anni dopo il 3-0 nell'ultimo Europeo e la doppia sfida con due rigori sbagliati da Jorginho, le due 'vicine' si affrontano per provare ad accedere ai quarti della competizione continentale. Tra i convocati di Yakin, selezionatore tecnico della Svizzera, ci sono come di consueto alcuni giocatori provenienti dalla Serie A. Di fronte agli azzurri alcuni elementi con cui condividono lo spogliatoio da anni, di cui conoscono ogni segreto in campo. Come ovvio, anche dall'altra parte i giocatori elvetici forniranno ai propri compagni debolezze e punti di forza di compagni, amici e avversari della Serie A. Tra i convocati di Yakin anche alcuni giocatori con un passato nella massima serie italiana, in particolare Shaqiri (Inter) e Zakaria (Juventus). L'articolo prosegue qui sotto