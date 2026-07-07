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Switzerland v Colombia: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Marco Trombetta

Svizzera-Colombia 4-3 d.c.r., pagelle e tabellino: Kobel e Vargas gli eroi, sarà uno storico quarto contro l'Argentina

Coppa del Mondo
Svizzera vs Colombia
Colombia
Svizzera

Dopo oltre 70 anni, la Svizzera torna ai quarti di finale di un Mondiale. Batte la Colombia ai rigori e si regala l'Argentina.

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Al termine dell'ottavo di finale forse più dimenticabile, la Svizzera stacca il pass per i quarti eliminando la Colombia ai rigori.

Tra tempi regolamentari e supplementari sono le difese a farla da padrona. La partita è tattica e le occasioni sono davvero poche.

Nonostante i tanti giocatori rapidi e tecnici in campo, gli spunti non arrivano perlomeno fino ai supplementari, quando la Colombia ha le due più grandi occasioni del match con Lucumi prima (traversa) e Campaz poi.

Ai tiri dal dischetto il portiere colombiano Vargas non fa valere le sue skills di pararigori, mentre Kobel è decisivo su Hernandez prima del punto esclamativo dell'altro Vargas, Rube, che vince la sfida tra omonimi e manda la Svizzera ai quarti dopo 72 anni, sfidando Messi.

  • PAGELLE SVIZZERA-COLOMBIA

    VOTI SVIZZERA: Kobel 7; Zakaria 6 (87' Widmer 6), Elvedi 6, Akanji 5,5, Rodriguez 6 (71' Muheim 6); Freuler 6, Xhaka 6,5, Jashari 6; Ndoye 5,5 (92' Vargas 7), Embolo 5,5 (87' Itten 6,5), Rieder 5,5 (103' Amdouni 6,5)

    VOTI COLOMBIA: Vargas 5,5; Munoz 6, Sanchez 5,5, Lucumì 6,5 (119' Mina sv), Mojica 6; Arias 6 (66' Campaz 6,5), Puerta 6, Lerma 6 (82' Rios 6); James Rodriguez 5,5 (66' Quintero 6,5), Suarez 5,5 (82' Hernandez 5), Luis Diaz 6,5

    Dominano le difese prima dei rigori, ma i due migliori, Sanchez e Akanji, sbagliano poi dal dischetto. Kobel fa la differenza sia in partita che ai rigori parando quello di Hernandez. Xhaka sempre freddissimo, da leader trasforma dagli undici metri. Glaciale il solito Vargas, che segna il rigore della storia per la Svizzera. Delude James Rodriguez.

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  • TABELLINO SVIZZERA-COLOMBIA

    SVIZZERA (4-3-3): Kobel; Zakaria (87' Widmer), Elvedi, Akanji, Rodriguez (71' Muheim); Freuler, Xhaka, Jashari; Ndoye (92' Vargas), Embolo (87' Itten), Rieder (103' Amdouni). Ct: Murat Yakin

    COLOMBIA (4-3-3): Vargas; Munoz, Sanchez, Lucumì (119' Mina), Mojica; Arias (66' Campaz), Puerta, Lerma (82' Rios); James Rodriguez (66' Quintero), Suarez (82' Hernandez), Luis Diaz. Ct: Nestor Lorenzo

    Arbitro: Barton

    Ammoniti: Xhaka, Zakaria, Suarez, Sanchez, Muheim

    Espulsi: nessuno

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