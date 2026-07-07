Svizzera-Colombia 4-3 d.c.r., pagelle e tabellino: Kobel e Vargas gli eroi, sarà uno storico quarto contro l'Argentina

Al termine dell'ottavo di finale forse più dimenticabile, la Svizzera stacca il pass per i quarti eliminando la Colombia ai rigori.

Tra tempi regolamentari e supplementari sono le difese a farla da padrona. La partita è tattica e le occasioni sono davvero poche.

Nonostante i tanti giocatori rapidi e tecnici in campo, gli spunti non arrivano perlomeno fino ai supplementari, quando la Colombia ha le due più grandi occasioni del match con Lucumi prima (traversa) e Campaz poi.

Ai tiri dal dischetto il portiere colombiano Vargas non fa valere le sue skills di pararigori, mentre Kobel è decisivo su Hernandez prima del punto esclamativo dell'altro Vargas, Rube, che vince la sfida tra omonimi e manda la Svizzera ai quarti dopo 72 anni, sfidando Messi.