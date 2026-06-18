Svizzera-Bosnia Erzegovina 4-1, pagelle e tabellino: Manzambi entra e fa doppietta, espulso Muharemovic, Dzeko lotta, Alajbegovic non brilla, Mahmic segna nel recupero

Balzo in avanti importante per la Svizzera che batte 4-1 la Bosnia-Erzegovina e si porta in vetta al Girone B.

A fare la partita è la Svizzera che però si rende pericolosa solo un paio di volte in avvio con Ndoye, poi sbatte sul muro avversario anche perché gioca su ritmi molto bassi. La Bosnia cerca Dzeko, schierato titolare così come Alajbegovic, con qualche pallone lungo senza mai impensierire seriamente Kobel. Un primo tempo tutt'altro che spettacolare si conclude così senza reti.

Nella ripresa gli elvetici provano ad alzare la pressione e Ndoye impegna ancora il portiere bosniaco, ma a decidere la partita sono i cambi di Yakin. Manzambi sblocca il risultato, poi la Bosnia resta in dieci per l'espulsione di Muharemovic e trova il raddoppio con altro neo-entrato Vargas. Nel finale segna ancora Manzambi prima del goal di Mahmic e del rigore trasformato da Xhaka.