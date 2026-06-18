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Switzerland v Bosnia and Herzegovina: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Lelio Donato

Svizzera-Bosnia Erzegovina 4-1, pagelle e tabellino: Manzambi entra e fa doppietta, espulso Muharemovic, Dzeko lotta, Alajbegovic non brilla, Mahmic segna nel recupero

Coppa del Mondo
Svizzera vs Bosnia ed Erzegovina
Svizzera
Bosnia ed Erzegovina

I cambi di Yakin decidono la partita, Manzambi e Vargas regalano alla Svizzera la prima vittoria di questi Mondiali. Dzeko non basta alla Bosnia. Espulso Muharemovic e Alajbegovic non brilla.

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Balzo in avanti importante per la Svizzera che batte 4-1 la Bosnia-Erzegovina e si porta in vetta al Girone B.

A fare la partita è la Svizzera che però si rende pericolosa solo un paio di volte in avvio con Ndoye, poi sbatte sul muro avversario anche perché gioca su ritmi molto bassi. La Bosnia cerca Dzeko, schierato titolare così come Alajbegovic, con qualche pallone lungo senza mai impensierire seriamente Kobel. Un primo tempo tutt'altro che spettacolare si conclude così senza reti.

Nella ripresa gli elvetici provano ad alzare la pressione e Ndoye impegna ancora il portiere bosniaco, ma a decidere la partita sono i cambi di Yakin. Manzambi sblocca il risultato, poi la Bosnia resta in dieci per l'espulsione di Muharemovic e trova il raddoppio con altro neo-entrato Vargas. Nel finale segna ancora Manzambi prima del goal di Mahmic e del rigore trasformato da Xhaka.

  • PAGELLE SVIZZERA-BOSNIA ERZEGOVINA

    Akanji (6.5) guida la difesa con personalità, Ndoye (7) ci prova in tutti i modi ma la decide l'ingresso di Manzambi (8) che segna una doppietta. Molto bene anche Vargas (7).

    Vasilj (6.5) regge finché può, Muharemovic (4.5) lascia la squadra in dieci, Alajbegovic (5.5) non brilla, Dzeko (6) lotta, Mahmic (6.5) fa un goal bellissimo.


    SVIZZERA (4-3-3): Kobel 6; Widmer 6 (86' Jaquez sv), Elvedi 6, Akanji 6.5, Rodriguez 6; Aebischer 6 (71' Sow 6.5), Xhaka 6.5, Freuler 6; Ndoye 7 (71' Manzambi 8), Embolo 6.5 (89' Itten sv), Rieder 5 (71' Vargas 7). Ct. Yakin

    BOSNIA (4-4-2): Vasilj 6.5; Dedic 6, Katic 5.5, Muharemovic 4.5, Kolasinac 6; Sunjic 6, Tahirovic 5.5 (63' Basic 5.5), Memic 6, Alajbegovic 5.5 (91' Mahmic 6.5); Demirovic 5.5, Dzeko 6 (64' Bajraktarevic 5.5). Ct. Barbarez

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  • TABELLINO SVIZZERA-BOSNIA ERZEGOVINA

    SVIZZERA-BOSNIA ERZEGOVINA 4-1

    Marcatori: 74' Manzambi, 84' Vargas, 90' Manzambi, 93' Mahmic, 96' rig. Xhaka

    SVIZZERA (4-3-3): Kobel 6; Widmer 6 (86' Jaquez sv), Elvedi 6, Akanji 6.5, Rodriguez 6; Aebischer 6 (71' Sow 6.5), Xhaka 6.5, Freuler 6; Ndoye 7 (71' Manzambi 8), Embolo 6.5 (89' Itten sv), Rieder 5 (71' Vargas 7). Ct. Yakin

    BOSNIA (4-4-2): Vasilj 6.5; Dedic 6, Katic 5.5, Muharemovic 4.5, Kolasinac 6; Sunjic 6, Tahirovic 5.5 (63' Basic 5.5), Memic 6, Alajbegovic 5.5 (91' Mahmic 6.5); Demirovic 5.5, Dzeko 6 (64' Bajraktarevic 5.5). Ct. Barbarez

    Arbitro: Pinheiro (POR)

    Ammoniti: Dedic, Dzeko, Elvedi

    Espulsi: 80' Muharemovic

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