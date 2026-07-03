Svizzera-Algeria 2-0, pagelle e tabellino: Manzambi inarrestabile, Embolo è sempre al posto giusto, brilla Ndoye, Mahrez non lascia il segno

Manzambi (7) si conferma una delle più piacevoli rivelazioni di questi Mondiali: fisicamente è incontenibile, da un suo strappo nasce il goal dell'1-0 di Embolo (7), ancora una volta al posto giusto nel momento giusto. Prestazione solida, di sostanza, di grande leadership per Zakaria (7), Akanji (7) e Xhaka (7), i grandi senatori della squadra di Yakin. Brilla davanti anche Ndoye, più frizzante rispetto alle uscite precedenti.

Nell'Algeria funziona ben poco: Mahrez (4,5) è completamente fuori giri e risulta la grande delusione della serata, così come Bentaleb (5), troppo lento e compassato. Maza (5,5) non convince nel ruolo di falso nove, in difesa malissimo Bensebaini (5) e Ait-Nouri (5), con quest'ultimo che soffre la fisicità di Zakaria nelle sovrapposizioni.

SVIZZERA (4-2-3-1): Kobel 6; Zakaria 7 (87’ Widmer sv), Elvedi 6,5, Akanji 7, Ricardo Rodríguez 6; Freuler 6, Xhaka 7; Ndoye 7 (87’ Aebischer sv), Manzambi 7 (71’ Rieder 6), Ruben Vargas 6 (71’ Okafor 6); Embolo 7 (83’ Amdouni sv). Ct.: Yakin

ALGERIA (4-2-3-1): Zidane 6,5; Belghali 6 (83’ Boulbina sv), Mandi 5,5, Bensebaini 5, Ait-Nouri 5; Bentaleb 5 (72’ Boudaoui 5,5), Zerrouki 6 (59’ Gouiri 5,5); Mahrez 4,5 (72’ Hadj Moussa 6), Aouar 5,5 (59’ Hadjam 5,5), Chaibi 5,5; Maza 5,5. Ct.: Petkovic