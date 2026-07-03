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Switzerland v Algeria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Svizzera-Algeria 2-0, pagelle e tabellino: Manzambi inarrestabile, Embolo è sempre al posto giusto, brilla Ndoye, Mahrez non lascia il segno

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Svizzera vs Algeria
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Tabù infranto: la Svizzera batte 2-0 l'Algeria ai sedicesimi di finale dei Mondiali e supera per la prima volta un turno ad eliminazione diretta dopo oltre 70 anni. Lo fa con una prestazione autoritaria, di grande spessore, che consolida le ambizioni della Nazionale di Yakin, che punta ad arrivare almeno ai quarti di finale, risultato raggiunto l'ultima volta nel 1954.

A firmare il successo degli elvetici sono Embolo e Ndoye, autori delle due reti che condannano l'Algeria all'eliminazione: nordafricani di fatto mai in partita, colpiti al 10' dal goal del centravanti del Monaco, innescato dal solito, imprendibile Manzambi. Il raddoppio arriva ad inizio ripresa con un destro preciso dal limite dell'ex ala del Bologna, che trova così il suo primo goal ai Mondiali.

La Svizzera adesso attende di conoscere la sua avversaria agli ottavi: martedi a Vancouver Akanji e compagni sfideranno la vincente tra Ghana e Colombia.

  • PAGELLE SVIZZERA-ALGERIA

    Manzambi (7) si conferma una delle più piacevoli rivelazioni di questi Mondiali: fisicamente è incontenibile, da un suo strappo nasce il goal dell'1-0 di Embolo (7), ancora una volta al posto giusto nel momento giusto. Prestazione solida, di sostanza, di grande leadership per Zakaria (7), Akanji (7) e Xhaka (7), i grandi senatori della squadra di Yakin. Brilla davanti anche Ndoye, più frizzante rispetto alle uscite precedenti.

    Nell'Algeria funziona ben poco: Mahrez (4,5) è completamente fuori giri e risulta la grande delusione della serata, così come Bentaleb (5), troppo lento e compassato. Maza (5,5) non convince nel ruolo di falso nove, in difesa malissimo Bensebaini (5) e Ait-Nouri (5), con quest'ultimo che soffre la fisicità di Zakaria nelle sovrapposizioni.

    SVIZZERA (4-2-3-1): Kobel 6; Zakaria 7 (87’ Widmer sv), Elvedi 6,5, Akanji 7, Ricardo Rodríguez 6; Freuler 6, Xhaka 7; Ndoye 7 (87’ Aebischer sv), Manzambi 7 (71’ Rieder 6), Ruben Vargas 6 (71’ Okafor 6); Embolo 7 (83’ Amdouni sv). Ct.: Yakin
    ALGERIA (4-2-3-1): Zidane 6,5; Belghali 6 (83’ Boulbina sv), Mandi 5,5, Bensebaini 5, Ait-Nouri 5; Bentaleb 5 (72’ Boudaoui 5,5), Zerrouki 6 (59’ Gouiri 5,5); Mahrez 4,5 (72’ Hadj Moussa 6), Aouar 5,5 (59’ Hadjam 5,5), Chaibi 5,5; Maza 5,5. Ct.: Petkovic

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  • TABELLINO SVIZZERA-ALGERIA 2-0

    MARCATORI: 10’ Embolo, 46’ Ndoye

    SVIZZERA (4-2-3-1): Kobel 6; Zakaria 7 (87’ Widmer sv), Elvedi 6,5, Akanji 7, Ricardo Rodríguez 6; Freuler 6, Xhaka 7; Ndoye 7 (87’ Aebischer sv), Manzambi 7 (71’ Rieder 6), Ruben Vargas 6 (71’ Okafor 6); Embolo 7 (83’ Amdouni sv). Ct.: Yakin
    ALGERIA (4-2-3-1): Zidane 6,5; Belghali 6 (83’ Boulbina sv), Mandi 5,5, Bensebaini 5, Ait-Nouri 5; Bentaleb 5 (72’ Boudaoui 5,5), Zerrouki 6 (59’ Gouiri 5,5); Mahrez 4,5 (72’ Hadj Moussa 6), Aouar 5,5 (59’ Hadjam 5,5), Chaibi 5,5; Maza 5,5. Ct.: Petkovic

    ARBITRO: Falcon Perez

    AMMONITI: Chaibi, Boudaoui


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