Svizzera-Algeria 2-0, pagelle e tabellino: Manzambi inarrestabile, Embolo è sempre al posto giusto, brilla Ndoye, Mahrez non lascia il segno

Tabù infranto: la Svizzera batte 2-0 l'Algeria ai sedicesimi di finale dei Mondiali e supera per la prima volta un turno ad eliminazione diretta dopo oltre 70 anni. Lo fa con una prestazione autoritaria, di grande spessore, che consolida le ambizioni della Nazionale di Yakin, che punta ad arrivare almeno ai quarti di finale, risultato raggiunto l'ultima volta nel 1954.
A firmare il successo degli elvetici sono Embolo e Ndoye, autori delle due reti che condannano l'Algeria all'eliminazione: nordafricani di fatto mai in partita, colpiti al 10' dal goal del centravanti del Monaco, innescato dal solito, imprendibile Manzambi. Il raddoppio arriva ad inizio ripresa con un destro preciso dal limite dell'ex ala del Bologna, che trova così il suo primo goal ai Mondiali.
La Svizzera adesso attende di conoscere la sua avversaria agli ottavi: martedi a Vancouver Akanji e compagni sfideranno la vincente tra Ghana e Colombia.