Svincolare o scambiare, cosa fare al Fantacalcio con Kean, Scamacca, Hojlund, Rowe, Dovbyk, Atta, Vlasic e tutti i casi dubbi

Tempo di sosta in Serie A e tempo di riflessioni al Fantacalcio dopo le prime 11 giornate.
Tanti i casi dubbi da analizzare: di seguito tutti i consigli su chi svincolare o scambiare.
Tempo di sosta in Serie A e tempo di riflessioni al Fantacalcio dopo le prime 11 giornate.
Tanti i casi dubbi da analizzare: di seguito tutti i consigli su chi svincolare o scambiare.
Non gioca dalla quinta giornata e i problemi fisici non gli danno tregua. Svincolare Kean, però, sarebbe un errore.
La stagione è lunga e l'ex Fiorentina è l'unica vera alternativa a Douvikas. Al massimo pensate a uno scambio, specie se avete necessità immediata di attaccanti che giocano.
Solo un goal nelle ultime sette giornate e tre complessivi in undici.
Chiaro che da Hojlund ci si aspettava di più, ma il danese sta pagando le difficoltà del Napoli.
In doppia cifra può comunque arrivarci, ma non ci aspettiamo un'annata da top. Per questo uno scambio, magari maxi, potrebbe essere la soluzione ideale, magari per cercare di arrivare anche a un centrocampista top.
Solo un goal in undici giornate e tante panchine, oltre ai soliti problemi fisici.
L'esplosione di Krstovic non ha giovato e non ci aspettiamo chissà che esplosione da parte di Scamacca.
L'idea è sempre quella di provare a scambiarlo, perché parliamo comunque del secondo attaccante dell'Atalanta, ma potete pensare anche a uno svincolo se avete la necessità di prendere un attaccante che giochi con continuità.
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Ancora zero bonus all'attivo e tante, tantissime insufficienze.
Svincolarlo, però, potrebbe essere prematuro. Provate a inserirlo in un maxi scambio piuttosto, oppure aspettatelo se il vostro centrocampo ve lo consente.
Solo quattro partite a voto, un solo goal e tanti problemi fisici.
Con l'arrivo di Palladino le cose non sono cambiate e anzi l'ucraino è sceso anche dietro Odgaard nelle gerarchie.
Difficile scambiarlo, potete pure pensare di svincolarlo per prendere un attaccante che vi dia maggiori garanzie.
Zero bonus e sole cinque presenze, poi un infortunio che lo ha condizionato.
Atta può ancora svoltare dopo la sosta, quindi non va svincolato. Se però non ci credete, l'idea di uno scambio non è sbagliata. Non ci aspettiamo comunque valanghe di bonus.
Quest'anno non sta riuscendo ad ingranare in termini di bonus (solo un goal e zero assist), ma è sempre titolare e insostituibile nel Toro.
Valutate quindi eventuali proposte di scambio per ottenere qualcosa di meglio anche in altri reparti.
Gattuso ha scelto Noslin come titolare in attacco.
Pinamonti è destinato ad entrare a gara in corso, ma rimane comunque una risorsa sfruttabile al fanta, specie in leghe numerose.
Valutate idee di scambio se vi serve però un titolare fisso, magari proprio con chi ha Noslin in rosa.
Al Genoa ha perso il posto da titolare, con Osmajic nettamente avanti nelle gerarchie.
De Rossi lo utilizzerà raramente come titolare, per questo motivo svincolarlo può avere un senso se sono rimasti attaccanti liberi che vi garantiscono maggiore minutaggio.
Nelle ultime cinque giornate ha collezionato quattro sv.
Il titolare alla Fiorentina è Pellegrino e Beto non ha grande fiducia da parte di Vanoli.
Si può svincolare, oppure proporre uno scambio a chi ha già Pellegrino in rosa.
Stagione deludentissima sin qui per il colombiano, che negli ultimi anni era stato una colonna del Cagliari.
Solo quattro partite a voto tra infortuni e scelte tecniche, di questo passo ha senso svincolarlo, specie se siete corti in difesa.
Neppure una sufficienza e zero bonus fino a questo punto.
E ora si contende un posto con Stulic e Paco Esteban. L'attaccante francese è decisamente svincolabile.
Avrebbe dovuto essere uno dei trascinatori del Parma, ma a referto ha solo un assist in 11 giornate.
L'unica cosa positiva è il minutaggio, il che lo rende eventualmente un profilo ideale da inserire in maxi scambi piuttosto che svincolarlo.
Rendimento in picchiata e ha ormai perso il posto al Milan con Amorim.
Va svincolato senza pensarci troppo, meglio un titolare di una medio-piccola piuttosto.