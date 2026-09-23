Svincolare o scambiare al Fantacalcio? Cosa fare con Kolo Muani, Yildiz, Dovbyk, Pinamonti, Spence, Modric, Sucic, Raspadori, Alisson Santos, Thorstvedt, Atta e Nzola

In linea di massima, Kenan Yildiz va aspettato, anche se rischia di tornare non prima di metà dicembre.

Se siete però scoperti in attacco e a corto di titolari, pensate allo svincolo o eventualmente a uno scambio, perché Yildiz può sempre fare goal e potreste ottenere nell'immediato un attaccante che nell'immediato vi da maggiori garanzie.