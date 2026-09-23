Svincolare o scambiare al Fantacalcio? Cosa fare con Kolo Muani, Yildiz, Dovbyk, Pinamonti, Spence, Modric, Sucic, Raspadori, Alisson Santos, Thorstvedt, Atta e Nzola

La lunga sosta per le nazionali ci da modo di analizzare i primi casi dubbi al Fantacalcio di questo inizio stagione.
Cosa fare e come gestirli in vista della ripresa.
La lunga sosta per le nazionali ci da modo di analizzare i primi casi dubbi al Fantacalcio di questo inizio stagione.
Cosa fare e come gestirli in vista della ripresa.
Svincolarlo non è assolutamente un'opzione, parliamo comunque dell'attaccante titolare della Juventus, nonostante la pessima partenza.
Potete però provare a scambiarlo, ma solo in cambio di un pari ruolo di prima fascia o in un maxi scambio con un centrocampista top.
In linea di massima, Kenan Yildiz va aspettato, anche se rischia di tornare non prima di metà dicembre.
Se siete però scoperti in attacco e a corto di titolari, pensate allo svincolo o eventualmente a uno scambio, perché Yildiz può sempre fare goal e potreste ottenere nell'immediato un attaccante che nell'immediato vi da maggiori garanzie.
Purtroppo i problemi fisici hanno condizionato sin qui il suo inizio di stagione e la concorrenza con Piccoli non aiuta.
Scambiarlo può essere una buona idea, anche se ad oggi non è semplice piazzarlo. Da capire la gestione di Palladino, potete provare ad aspettarlo e rimandare eventualmente il discorso a gennaio.
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Per adesso Gattuso gli sta preferendo Noslin, ma le gerarchie potranno cambiare nel corso della stagione.
Pinamonti non va svincolato, sarebbe una scelta frettolosa. Può essere però oggetto di scambi interessanti.
Fin qui l'inglese è ingiudicabile, ma dopo la sosta potremmo vederlo finalmente in campo.
Se però temete la concorrenza di un grande Diouf, proporlo in qualche scambio potrebbe essere una soluzione, specie se cercate un difensore di prima fascia dalla titolarità assicurata.
In questo caso dipende dal vostro attacco, perché Raspadori rischia di partire spesso dalla panchina con l'arrivo di Rowe.
Se siete coperti potete tenerlo come jolly da sfruttare nelle giornate giuste, se siete già a corto di attaccanti titolari pensate a uno scambio o anche allo svincolo se tra gli svincolati c'è ancora qualcuno di importante.
Quattro partite su cinque da titolare, ma al Fantacalcio rischia di essere una stagione non esaltante per Modric.
Potrebbe essere un nome interessante da inserire in qualche maxi scambio, specie con centrocampisti di media fascia, ma più da bonus.
La concorrenza all'Inter è tanta con l'arrivo di Curtis Jones, che ha subito scalzato Sucic nelle gerarchie.
Il croato avrà comunque minutaggio, ma per il fanta rischia di diventare poco utile. Nome da maxi scambi, oppure pensate a uno svincolo.
L'infortunio rischia di essere l'ultimo dei problemi per il brasiliano, che al suo rientro si troverà davanti sia Lang che Neres.
Da attaccante perde ancora più appeal e svincolarlo potrebbe diventare l'opzione migliore se non riuscite a piazzarlo in nessuno scambio.
Alla fine è rimasto al Sassuolo, ma con l'esplosione di Adzic lo spazio rischia di ridursi.
Non è da svincolare, visto che parliamo di un centrocampista che sa comunque portare bonus in Serie A, ma potrebbe diventare un nome interessante per gli scambi.
Non abbiamo ancora visto l'Atta da bonus e da voti alti visto all'Udinese.
Però difficilmente perderà il posto da titolare: si può quindi provare a scambiare se non vi fidate del suo potenziale da bonus finora inespresso.
Il Cagliari lo ha preso nell'ultimo giorno di mercato, ma è ancora in ritardo di condizione.
Pisacane ha lanciato Mendy come titolare ed ha pure Kevin Carlos come alternativa.
Nzola difficilmente potrà dare grosse garanzie di minutaggio e bonus. Lo svincolo è la strada più percorribile.