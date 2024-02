Svilar titolare, Pellegrini centrale, più coraggio: così De Rossi ha cambiato la Roma

Dall'arrivo del nuovo allenatore la Roma ha perso solo contro l'Inter e risalito la classifica. Lo spogliatoio ha già promosso De Rossi.

La scelta della Roma di esonerare improvvisamente José Mourinho a metà gennaio aveva spiazzato molti.

Quella di sostituire un tecnico esperto come lo Special One con un quasi esordiente come Daniele De Rossi, se possibile, aveva sorpreso ancora di più.

Un mese dopo però la 'scommessa' giallorossa sembra già diventata una mezza certezza. De Rossi, infatti, in poche settimane ha lentamente ma inesorabilmente cambiato la Roma facendola sua.

Tanto che all'interno dello spogliatoio l'ex capitano viene vissuto come molto di più di un semplice traghettatore chiamato a portare la nave in porto per lasciare il timone a qualcun altro.