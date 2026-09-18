Svilar su Roma-Inter: "Duello Scudetto? Mi viene da sorridere. A Roma fai 2-3 partite buone e vieni esaltato, poi perdi ed è il dramma"

Alla vigilia del big match contro l'Inter, il portiere della Roma, Mile Svilar, si racconta in un'intervista al Corriere della Sera: "Il mio vero nemico è il pensiero. Lo sa qual è la parte più difficile del mio lavoro? È quella in cui non faccio niente. Anzi, quella in cui tutti credono che non faccia nienteà. Penso. Che è più difficile di parare. E sì, perché è più semplice essere sempre sotto stress con gli interventi, lì non hai tempo di ragionare, ti aiuti con l’istinto. Ma in una squadra dominante come la Roma, che la maggior parte della partita la gioca nell’altra metà campo, io passo molto tempo solo con me stesso. E devo pensare. E penso negativo, un portiere deve farlo, deve ipotizzare sempre lo scenario peggiore. Il rischio è che i pensieri negativi ti travolgano. Nel giorno della partita faccio una seduta con il mio mental coach. Sempre, non la salto mai".