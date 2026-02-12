Svelato il prossimo club di Raheem Sterling! Il calciatore della nazionale inglese si unisce alla leggenda del Manchester United nel grande club olandese

Firmato da Thomas Tuchel, l'attuale allenatore dell'Inghilterra ha espresso il suo entusiasmo per l'arrivo dell'asso nel 2022. In totale, ha giocato 81 volte per il club, segnando 19 gol e registrando 15 assist.

Tuchel ha dichiarato al suo arrivo: "Era la priorità numero uno e siamo molto entusiasti e felici di essere riusciti a realizzarla. È un grande miglioramento per la nostra squadra ed è esattamente quello che cercavamo in termini di età, esperienza e stile di gioco.

"Quando i giocatori arrivano in una situazione in cui hanno solo un anno di contratto, c'è sempre spazio per la negoziazione e la possibilità. Abbiamo provato a cogliere l'occasione. Siamo riusciti a convincerlo molto rapidamente. Lui era convinto, ha fatto tutto il necessario e noi abbiamo dato il massimo per realizzare l'operazione. È un acquisto perfetto.

"Ci offre molta flessibilità, mobilità e opzioni di attacco in avanti".