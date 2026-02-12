(C)Getty Images
Svelato il prossimo club di Raheem Sterling! Il calciatore della nazionale inglese si unisce alla leggenda del Manchester United nel grande club olandese
Dove è finito Sterling?
L'ex calciatore della nazionale inglese è approdato al Feyenoord con una mossa a sorpresa, come confermato dal club olandese. L'ex fuoriclasse dell'Arsenal e del Chelsea punta a ricostruire una carriera che negli ultimi anni ha subito una battuta d'arresto. Sterling è stato rilasciato dai Blues all'inizio di quest'anno, con un accordo tra le due parti che ha permesso all'ala di cercare nuovi orizzonti.
Il breve comunicato rilasciato al momento della sua uscita recita: "Raheem Sterling ha lasciato oggi il Chelsea Football Club di comune accordo, ponendo fine a tre stagioni e mezzo come nostro giocatore, dopo aver firmato nell'estate del 2022 quando è stato trasferito dal Manchester City.
Ringraziamo Raheem per il contributo dato come giocatore del Chelsea e gli auguriamo ogni bene per la prossima fase della sua carriera".
Una caduta rovinosa rispetto a quando ha firmato il contratto
Firmato da Thomas Tuchel, l'attuale allenatore dell'Inghilterra ha espresso il suo entusiasmo per l'arrivo dell'asso nel 2022. In totale, ha giocato 81 volte per il club, segnando 19 gol e registrando 15 assist.
Tuchel ha dichiarato al suo arrivo: "Era la priorità numero uno e siamo molto entusiasti e felici di essere riusciti a realizzarla. È un grande miglioramento per la nostra squadra ed è esattamente quello che cercavamo in termini di età, esperienza e stile di gioco.
"Quando i giocatori arrivano in una situazione in cui hanno solo un anno di contratto, c'è sempre spazio per la negoziazione e la possibilità. Abbiamo provato a cogliere l'occasione. Siamo riusciti a convincerlo molto rapidamente. Lui era convinto, ha fatto tutto il necessario e noi abbiamo dato il massimo per realizzare l'operazione. È un acquisto perfetto.
"Ci offre molta flessibilità, mobilità e opzioni di attacco in avanti".
Contratto a breve termine di Sterling
L'inglese ha firmato un contratto a breve termine fino alla fine della stagione al fianco di Van Persie. Il club è attualmente al secondo posto in classifica, ma la gloria sembra ancora lontana: sono 17 punti dietro al PSV Eindhoven, in testa alla classifica.
Van Persie ha giocato contro Sterling durante la sua carriera, ma i due non hanno mai giocato insieme. Anche l'Ajax avrebbe mostrato interesse, ma il Feyenoord è riuscito ad assicurarsi il suo ingaggio.
E adesso?
Questo fine settimana il Feyenoord affronterà il Go Ahead Eagles, in quella che potrebbe essere l'occasione del debutto di Sterling. Ha giocato per quattro dei più grandi club della Premier League - Chelsea, Arsenal, Liverpool e Manchester City - ed è ora pronto a ricostruire la sua carriera in Olanda.
Van Persie ha spiegato l'influenza del tecnico del City Pep Guardiola sui suoi metodi, dichiarando al Guardian: "Ho pranzato con lui, c'erano un paio di bottiglie d'acqua sul tavolo e lui le stava spostando, dicendo: 'Si muove qui e si muove a destra. Dovrebbe andare, dovrebbe impegnarsi, dovrebbe uscire'. E muoveva la gamba in questo modo... E parlava delle connessioni in campo. Sono arrivato piuttosto stanco dopo una lunga giornata, ma ero entusiasta. Guardando l'allenamento, lui era su Kevin De Bruyne, affilato come un coltello. Mi ha dato energia. E il mio amico, che lo conosce meglio, mi ha detto dopo: 'Questo è l'unico modo se vuoi essere un allenatore di questo livello'. E io pensavo: 'Come posso dare a tutti, dalla lavandaia al direttore, la sensazione di avere un impatto così importante sul club, che stiamo facendo questo insieme?'".
