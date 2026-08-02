Suzuki verso il PSG, Vicario vale davvero più di Perin e Di Gregorio? L'interesse della Juventus e i dubbi di Spalletti sul portiere del Tottenham

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Alisson, Dibu Martinez e ora Suzuki. La Juventus rischia di vedere svanire il terzo obiettivo in poche settimane.
Il portiere giapponese è infatti nel mirino del PSG, che avrebbe presentato al Parma un'offerta impossibile da pareggiare o anche solo avvicinare per la società bianconera.
Nonostante questo la volontà della Juventus resta quella di acquistare un nuovo numero uno cedendo Di Gregorio e forse anche Perin.
A questo punto i bianconeri potrebbero dirottare su Guglielmo Vicario seppure i dubbi sul profilo dell'ex portiere dell'Empoli, finito ai margini del Tottenham, non mancano.