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Vicario TottenhamGetty Images
Lelio Donato

Suzuki verso il PSG, Vicario vale davvero più di Perin e Di Gregorio? L'interesse della Juventus e i dubbi di Spalletti sul portiere del Tottenham

Calciomercato
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Juventus

Zion Suzuki si avvicina sempre di più al PSG che ha presentato una ricca offerta per il portiere giapponese, alla Juventus non resta che dirottare su Vicario. Ma è davvero meglio di Perin e Di Gregorio?

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Alisson, Dibu Martinez e ora Suzuki. La Juventus rischia di vedere svanire il terzo obiettivo in poche settimane.

Il portiere giapponese è infatti nel mirino del PSG, che avrebbe presentato al Parma un'offerta impossibile da pareggiare o anche solo avvicinare per la società bianconera.

Nonostante questo la volontà della Juventus resta quella di acquistare un nuovo numero uno cedendo Di Gregorio e forse anche Perin.

A questo punto i bianconeri potrebbero dirottare su Guglielmo Vicario seppure i dubbi sul profilo dell'ex portiere dell'Empoli, finito ai margini del Tottenham, non mancano.

  • SUZUKI VERSO IL PSG

    Partiamo da Zion Suzuki, ovvero quello che negli ultimi giorni era diventato il sogno per la porta della Juventus.

    "Suzuki mi garba molto, ci piace perché è un portiere di grandissima prospettiva: se si va a vedere sulla carta stampata è un nome che viene richiamato dalle società più forti. Ma per il momento è proibitivo da un punto di vista di costi e possibilità, perché le complicazioni a volte sono di varia natura. Dobbiamo anche mettere a posto le spese che si fanno" aveva spiegato Spalletti dopo l'ultima amichevole contro il Nizza.

    Il giapponese, giovane e di grande prospettiva, piace d'altronde a molti club e in particolare al PSG che secondo Fabrizio Romano avrebbe presentato al Parma un'offerta da 33 milioni di euro bonus compresi per acquistare Suzuki.

    Cifre che se confermate taglierebbero definitivamente fuori la Juventus dalla trattativa.


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  • ALISSON E DIBU MARTINEZ SFUMATI

    Come detto prima di Suzuki erano già sfumati altri due obiettivi.

    Spalletti all'inizio dell'estate aveva chiesto a Comolli l'acquisto di Alisson. L'accordo di massima con portiere brasiliano, già allenato dal tecnico ai tempi della Roma, era stato raggiunto. Ma il Liverpool non ha mai aperto alla sua cessione nonostante un contratto in scadenza tra un anno.

    A quel punto la Juventus ha trattato per settimane con l'Aston Villa cercando di arrivare ad un altro numero uno di grande esperienza internazionale come il Dibu Martinez.

    Anche in questo caso il giocatore aveva dato ampia disponibilità al trasferimento ma la società inglese chiedeva almeno 12 milioni di euro per il cartellino. Cifra ritenuta eccessiva dalla Juventus che ne offriva circa la metà. E così ha deciso di ritirarsi dalla trattativa.

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  • VICARIO ALLA JUVE? I DUBBI DI SPALLETTI

    A questo punto per la porta della Juventus sembra rimasto un solo nome. O almeno un grande favorito: Guglielmo Vicario.

    L'ex Empoli non era certamente la primissima scelta, ma ha voglia di tornare in Italia dopo l'ultima sfortunata stagione trascorsa al Tottenham dove peraltro è diventato addirittura il terzo portiere con l'arrivo di De Zerbi.

    Inoltre gli Spurs potrebbero accettare di girarlo alla Juventus in prestito evitando così alla società bianconera un altro pesante investimento. O magari rimandandolo alla prossima stagione.

    Spalletti però non ha nascosto i suoi dubbi sull'eventuale arrivo di Vicario: "È un portiere esperto che ha vissuto situazioni. Uno forte. C’è da capire il perché una squadra come il Tottenham abbia deciso di lasciarlo fuori. Quali siano state le loro valutazioni".

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  • E SE LA SOLUZIONE FOSSE IN CASA?

    Ma perché la Juventus cerca un altro portiere se ha ancora in rosa sia Michele Di Gregorio che Mattia Perin?

    Il primo nelle due stagioni trascorse a difendere i pali bianconeri non ha mai convinto del tutto. E soprattutto nell'ultima è incappato in errori piuttosto gravi che sono costati parecchi punti.

    Tanto che nel finale dello scorso campionato lo stesso Spalletti, che inizialmente lo aveva sempre difeso, ha deciso di metterlo in panchina schierando Perin.

    L'ex Genoa è stato più affidabile rispetto a Di Gregorio ma va anche per i 34 anni. Inoltre è spesso vittima di problemi fisici. Motivo per cui potrebbe restare ma solo come secondo. Diffiic

    Spalletti d'altronde anche in questo caso era stato piuttosto chiaro parlando dell'interesse per il Dibu Martinez: "È un portiere che vuole cambiare squadra e noi cerchiamo competitività, ma al momento due li abbiamo...".

    Difficile però immaginare che Di Gregorio possa davvero restare, specie dopo lo sfogo del suo agente che aveva irritato la società costringendo lo stesso portiere a prendere le distanze.

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