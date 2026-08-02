Suzuki verso il PSG, Vicario vale davvero più di Perin e Di Gregorio? L'interesse della Juventus e i dubbi di Spalletti sul portiere del Tottenham

Partiamo da Zion Suzuki, ovvero quello che negli ultimi giorni era diventato il sogno per la porta della Juventus.

"Suzuki mi garba molto, ci piace perché è un portiere di grandissima prospettiva: se si va a vedere sulla carta stampata è un nome che viene richiamato dalle società più forti. Ma per il momento è proibitivo da un punto di vista di costi e possibilità, perché le complicazioni a volte sono di varia natura. Dobbiamo anche mettere a posto le spese che si fanno" aveva spiegato Spalletti dopo l'ultima amichevole contro il Nizza.

Il giapponese, giovane e di grande prospettiva, piace d'altronde a molti club e in particolare al PSG che secondo Fabrizio Romano avrebbe presentato al Parma un'offerta da 33 milioni di euro bonus compresi per acquistare Suzuki.

Cifre che se confermate taglierebbero definitivamente fuori la Juventus dalla trattativa.



