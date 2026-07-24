Suzuki nuovo portiere della Juventus? Le difficoltà per il Dibu Martinez, i dubbi su Vicario, l'età e la stima di Spalletti

Alisson è sfumato ormai da settimane, il Dibu Martinez è sempre più lontano: chi sarà quindi il nuovo portiere della Juventus?
Nelle ultime ore, oltre al solito Vicario, sono vertiginosamente salite le quotazioni di Zion Suzuki che nell'ultima stagione ha giocato in Serie A con la maglia del Parma.
Protagonista di ottime prestazioni ai Mondiali, dove ha difeso i pali del Giappone, Suzuki sarebbe molto stimato da Spalletti e Carnevali avrebbe già preso informazioni con Cherubini.
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Il prezzo di Suzuki, che ha estimatori anche in Premier League, è molto alto. Ma età e caratteristiche giocano in suo favore e potrebbe rappresentare un investimento in chiave futura.