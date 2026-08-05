Suzuki alla Juventus in prestito dal PSG? La trattativa col Parma e cosa può succedere per il nuovo portiere bianconero

Qualche giorno fa Luciano Spalletti si era esposto pubblicamente su Zion Suzuki, inserendolo tra i profili più graditi per la porta della Juventus.

"Suzuki mi garba molto, ci piace perché è un portiere di grandissima prospettiva: se si va a vedere sulla carta stampata è un nome che viene richiamato dalle società più forti. Ma per il momento è proibitivo da un punto di vista di costi e possibilità, perché le complicazioni a volte sono di varia natura. Dobbiamo anche mettere a posto le spese che si fanno " aveva spiegato Spalletti.

Allo stesso tempo il tecnico ha invece espresso dubbi sull'eventuale acquisto di Vicario: "È un portiere esperto che ha vissuto situazioni. Uno forte. C’è da capire il perché una squadra come il Tottenham abbia deciso di lasciarlo fuori. Quali siano state le loro valutazioni".