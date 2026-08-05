Suzuki alla Juventus in prestito dal PSG? La trattativa col Parma e cosa può succedere per il nuovo portiere bianconero

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Da rivali ad alleati. Dopo l'affare Kolo Muani i rapporti tra Juventus e PSG sono tornati ottimali.
Tanto che nei prossimi giorni i due club potrebbero concludere un'altra trattativa che permetterebbe ai bianconeri di risolvere il problema portiere quasi a costo zero.
Sia alla Juventus che al PSG piace moltissimo Zion Suzuki, ma Carnevali non può pareggiare l'offerta dei francesi che sono disposti a superare i 30 milioni di euro per acquistare il giapponese dal Parma.
Allo stesso tempo non è detto che Suzuki resti a Parigi ma potrebbe partire in prestito. E in quel caso tornerebbe in corsa proprio la Juventus.