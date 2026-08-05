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suzuki⒞Getty Images
Lelio Donato

Suzuki alla Juventus in prestito dal PSG? La trattativa col Parma e cosa può succedere per il nuovo portiere bianconero

Calciomercato
Juventus
Paris Saint-Germain
Parma Calcio 1913

La Juventus continua a cercare un nuovo portiere che potrebbe ancora essere Zion Suzuki. Il giapponese che piace a Spalletti è vicino al PSG, ma i francesi valutano di girarlo in prestito.

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Da rivali ad alleati. Dopo l'affare Kolo Muani i rapporti tra Juventus e PSG sono tornati ottimali.

Tanto che nei prossimi giorni i due club potrebbero concludere un'altra trattativa che permetterebbe ai bianconeri di risolvere il problema portiere quasi a costo zero.

Sia alla Juventus che al PSG piace moltissimo Zion Suzuki, ma Carnevali non può pareggiare l'offerta dei francesi che sono disposti a superare i 30 milioni di euro per acquistare il giapponese dal Parma.

Allo stesso tempo non è detto che Suzuki resti a Parigi ma potrebbe partire in prestito. E in quel caso tornerebbe in corsa proprio la Juventus.

  • LA SUPER OFFERTA DEL PSG

    Il PSG cerca un portiere e ha individuato in Zion Suzuki il profilo giusto.

    Il giapponese è giovane, 24 anni da compiere tra qualche giorno, ha dunque ampi margini di miglioramento e soprattutto sa fare partire molto bene l'azione con i piedi.

    Qualità questa ritenuta fondamentale da molti allenatori e che, ad esempio, ha portato Luis Enrique a scaricare Donnarumma senza troppi complimenti.

    Il PSG sarebbe pronto a mettere sul piatto 33 milioni di euro bonus compresi per acquistare Suzuki. Il Parma ne chiede quaranta ma l'affare sembra destinato a concludersi positivamente.

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  • SUZUKI VUOLE GIOCARE

    Zion Suzuki ovviamente non chiuderebbe le porte al PSG, ma non vuole fare panchina.

    L'idea del giapponese è quella di andare in un club che gli permetta di giocare con continuità. Cosa che al momento Luis Enrique non può garantirgli.

    Il titolare in porta è infatti Safonov, inoltre in rosa c'è anche Chevalier anche se l'obiettivo del PSG sarebbe quello di trovargli una nuova sistemazione.

    Alla fine però a partire subito potrebbe essere proprio Suzuki che verrebbe acquistato e girato in prestito per una stagione.

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  • LA STIMA DI SPALLETTI E I DUBBI SU VICARIO

    Qualche giorno fa Luciano Spalletti si era esposto pubblicamente su Zion Suzuki, inserendolo tra i profili più graditi per la porta della Juventus.

    "Suzuki mi garba molto, ci piace perché è un portiere di grandissima prospettiva: se si va a vedere sulla carta stampata è un nome che viene richiamato dalle società più forti. Ma per il momento è proibitivo da un punto di vista di costi e possibilità, perché le complicazioni a volte sono di varia natura. Dobbiamo anche mettere a posto le spese che si fanno " aveva spiegato Spalletti.

    Allo stesso tempo il tecnico ha invece espresso dubbi sull'eventuale acquisto di Vicario: "È un portiere esperto che ha vissuto situazioni. Uno forte. C’è da capire il perché una squadra come il Tottenham abbia deciso di lasciarlo fuori. Quali siano state le loro valutazioni".

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  • L'IPOTESI PRESTITO

    Ecco allora che l'ipotesi di un prestito potrebbe mettere d'accordo tutti.

    Il PSG avrebbe l'opportunità di valutare ancora meglio le qualità di Suzuki senza stravolgere di nuovo le gerarchie tra i pali.

    Mentre la Juventus risolverebbe il caso portiere con un profilo gradito a Spalletti, rimandando di fatto l'investimento alla prossima stagione per concentrarsi su altri ruoli.

    Suzuki dal canto suo giocherebbe con continuità in un campionato che ha imparato a conoscere durante l'anno al Parma, ma con una squadra più ambiziosa che lo preparerebbe al grande salto verso Parigi.

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