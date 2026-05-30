Suwarso 'consiglia' Nico Paz al real Madrid: "Fossi in loro me lo riprenderei di corsa"

Al Como è bastata la sua seconda stagione in Serie A dopo ventuno anni di attesa per tagliare un traguardo storico.
Dopo il decimo posto ottenuto al primo tentativo, ha chiuso l'ultima annata con un piazzamento in quarta posizione che è valso un'incredibile qualificazione alla prossima Champions League.
La compagine lariana è riuscita a mettersi alle spalle rivali del calibro di Milan e Juventus ed ora si prepara a recitare un ruolo da protagonista sui più importanti palcoscenici europei.
Il presidente del Como, Mirwan Suwarso, ha parato dei progetti del suo club e del futuro del suo gioiello Nico Paz.