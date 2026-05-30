Suwarso 'consiglia' Nico Paz al real Madrid: "Fossi in loro me lo riprenderei di corsa"

"Per la Champions dobbiamo registrare 17 giocatori, più 4 dal nostro vivaio e altri 4 cresciuti in Italia. Ai 4 dal vivaio non possiamo arrivarci perché la nostra Academy funziona da soli tre anni: abbiamo però già prodotto 10 giocatori convocati nelle nazionali giovanili, meno solo della Juve, e Fabregas ne ha già aggiunto qualcuno in prima squadra. Siamo una squadra lombarda e sono sicuro che prima o poi avremo in rosa tanti lombardi: abbiamo solo bisogno di tempo per produrli. Per gli italiani: non è che non vogliamo farli giocare, è che cerchiamo giocatori adatti al nostro stile e comprare in Italia è più difficile che comprare all’estero. Stiamo cercando le opportunità giuste sul mercato per rinforzarci, ma è presto per capire chi è davvero disponibile".