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Nico PazGetty Images
Leonardo Gualano

Suwarso 'consiglia' Nico Paz al real Madrid: "Fossi in loro me lo riprenderei di corsa"

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Il presidente del Como, in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport', spiega: "Noi cerchiamo giocatori adatti al nostro stile e comprarli in Italia è difficile".

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Al Como è bastata la sua seconda stagione in Serie A dopo ventuno anni di attesa per tagliare un traguardo storico.

Dopo il decimo posto ottenuto al primo tentativo, ha chiuso l'ultima annata con un piazzamento in quarta posizione che è valso un'incredibile qualificazione alla prossima Champions League.

La compagine lariana è riuscita a mettersi alle spalle rivali del calibro di Milan e Juventus ed ora si prepara a recitare un ruolo da protagonista sui più importanti palcoscenici europei.

Il presidente del Como, Mirwan Suwarso, ha parato dei progetti del suo club e del futuro del suo gioiello Nico Paz.


  • "LO STAFF TECNICO HA SEMPRE PUNTATO LA CHAMPIONS"

    "All’inizio della stagione l’obiettivo era il 7-8° posto, ma prima di Natale abbiamo capito che potevamo fare molto meglio, motivo per cui non abbiamo comprato nessuno. Penso che per il nostro staff tecnico, però, l’obiettivo sia sempre stata la Champions".

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  • "DIFFICILE COMPRARE GIOCATORI ITALIANI"

    "Per la Champions dobbiamo registrare 17 giocatori, più 4 dal nostro vivaio e altri 4 cresciuti in Italia. Ai 4 dal vivaio non possiamo arrivarci perché la nostra Academy funziona da soli tre anni: abbiamo però già prodotto 10 giocatori convocati nelle nazionali giovanili, meno solo della Juve, e Fabregas ne ha già aggiunto qualcuno in prima squadra. Siamo una squadra lombarda e sono sicuro che prima o poi avremo in rosa tanti lombardi: abbiamo solo bisogno di tempo per produrli. Per gli italiani: non è che non vogliamo farli giocare, è che cerchiamo giocatori adatti al nostro stile e comprare in Italia è più difficile che comprare all’estero. Stiamo cercando le opportunità giuste sul mercato per rinforzarci, ma è presto per capire chi è davvero disponibile".

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  • "FOSSI NEL REAL RIPRENDEREI NICO PAZ"

    "La nostra idea è che Nico abbia fatto incredibilmente bene da noi, diventando uno dei migliori giocatori della sua generazione. È un nostro giocatore, ma il Real ha il diritto di riprenderselo. E devo ammettere che se fossi il Real e avessi un giocatore che è diventato così forte, me lo riprenderei di corsa".

  • "FABREGAS IL NOSTO CEO"

    "Come in ogni azienda, il Ceo è fondamentale è Cesc in questo momento è il nostro Ceo calcistico ed è fondamentale per eseguire il piano che il board gli ha dato. Al contrario di altre squadre, noi non dipendiamo solo da allenatore e direttore sportivo ma abbiamo un football board allargato di cui fanno parte, oltre a Cesc e al suo staff, anche tutte le altre componenti del nostro direttivo calcistico, più il nostro Cfo e io per la proprietà. Cerchiamo di prendere le decisioni come comitato, usando il Dna che abbiamo costruito come linea guida. Cesc è stato fondamentale nella costruzione di quel Dna".

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