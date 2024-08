Supercoppa Europea, l'albo d'oro: chi ha vinto più volte il trofeo

Manchester City vs Siviglia

Quali sono le squadre che hanno conquistato la Supercoppa Europea? Tutti i vincitori del trofeo continentale che apre ogni stagione.

Un trofeo vecchio cinquant'anni. Dal 1973, infatti, la Supercoppa Europea propone alle squadre vincitrici di Champions League ed Europa League (vecchie Coppe dei Campioni e Coppa UEFA) di conquistare un ulteriore trofeo, sfidandosi tra loro.

Per un periodo in passato a sfidarsi sono state le contendenti di Champions e Coppa delle Coppe: dal 2000, con la soppressione di quest'ultima sostituita a livello numerico dalla Conference nel 2021, la Supercoppa vede di fronte le vincitrici di Champions ed Europa League.

Una regina tra le regine eletta ogni anno, come primo trofeo della stagione. C'è chi ha avuto modo di diventare esperta assoluta della competizione e chi invece ha sempre avuto difficoltà in tale competizione in gara secca nel corso dei decenni.

Ma chi ha vinto più volte la Supercoppa Europea dagli anni '70 ad oggi?