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Summerville West HamGetty Images
Stefano Silvestri

Summerville-Roma, cosa sta succedendo: il sorpasso dell'Al Hilal, la volontà del giocatore e gli scenari

Calciomercato
Serie A
Roma
C. Summerville
Al Hilal

I giallorossi avevano messo le mani sull'olandese del West Ham, i sauditi si sono inseriti con prepotenza nell'operazione. Ma l'ultimo capitolo non è ancora stato scritto.

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Ha detto un grande saggio del nostro calcio come Walter Sabatini che "se ti sbilanci con 50 milioni per un giocatore come lui, sei fortunato che ci sia una squadra che offre di più". Riferito a chi? A Crysencio Summerville e alla Roma.

Le parole dell'ex dirigente giallorosso sono riferite a quel che è accaduto nella convulsa giornata di martedì: l'Al Hilal ha operato il sorpasso alla Roma, che era convinta di avere messo definitivamente le mani sull'esterno olandese del West Ham e stava addirittura preparandosi a organizzare le operazioni logistiche per il suo arrivo in Italia.

Tutto saltato, dunque? In un primo momento pareva di sì, perché quando un qualsiasi club saudita entra in scena è dura per tutti. Un po' la storia dell'uomo con una pistola e di quell'altro con un fucile.

In realtà, non è proprio così: l'ultimo capitolo non è ancora stato scritto. E Summerville non può ancora considerarsi un nuovo giocatore dell'Al Hilal.


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  • LA SUPER OFFERTA DELL'AL HILAL

    La Roma si era avvicinata parecchio alla richiesta del West Ham, di circa 53 milioni: aveva offerto agli inglesi 47 milioni più bonus, arrivando così a 50 e trovando sostanzialmente un'apertura fortissima da Londra.

    Solo che martedì l'Al Hilal, formazione allenata da Simone Inzaghi, ha deciso di rompere gli indugi. Specialmente dopo aver mancato l'affondo per altri due protagonisti del calcio europeo come Raphinha del Barcellona e Mason Greenwood, recentemente trasferitosi dal Marsiglia al Fenerbahçe.

    80 milioni di euro circa: questa è l'offerta fatta pervenire dall'Arabia Saudita al West Ham, che ovviamente l'ha accettata.

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  • LA SPERANZA DELLA ROMA

    Perché, dunque, la Roma è convinta di essere ancora in corsa per Summerville? Perché il calciatore aveva già accolto con entusiasmo la prospettiva di venire a giocare nel nostro campionato.

    Di più: l'esterno offensivo del West Ham avrebbe espresso nei confronti non solo di Gian Piero Gasperini, la propria preferenza nei confronti del club giallorosso proprio rispetto all'Al Hilal, nonostante un ingaggio che in Arabia Saudita sarebbe naturalmente superiore rispetto a quello che percepirebbe a Roma.

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  • COSA PUÒ ACCADERE ORA

    Quella che sta andando in atto tra l'Inghilterra, l'Italia e l'Arabia Saudita, dunque, è una vera e propria telenovela. Iniziata quando la Roma ha iniziato a mettere concretamente gli occhi su Summerville e non ancora conclusa.

    L'ultimo capitolo non è ancora stato scritto. La Roma, come emerso nelle scorse ore, spera ancora che la volontà di Summerville possa avere la meglio sull'accordo già trovato tra il club di quest'ultimo e l'Al Hilal.

    Volontà che il calciatore dovrà però esprimere ufficialmente al West Ham: solo in seguito l'operazione potrà dirsi riaperta e la Roma tornerà effettivamente in corsa.

    Lo stesso Summerville avrebbe dovuto effettuare le visite mediche proprio oggi, mercoledì, con i sauditi. Ma l'intoppo è destinato a bloccare la programmazione del club allenato da Inzaghi.

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  • E INTANTO SFUMA GARNACHO

    In attesa di capire quel che accadrà in queste ore febbrili, la Roma è intanto costretta a guardarsi attorno. Tradotto: a sondare il terreno per trovare un'alternativa a Summerville, nel caso questi accetti alla fine di trasferirsi all'Al Hilal.

    Le alternative venute alla luce in questi ultimi giorni sono parecchie: da Antonio Nusa, gioiello del Lipsia visto all'opera anche ai Mondiali con la Norvegia, al compagno di nazionale Andreas Schjelderup, che attualmente milita in Portogallo con il Benfica.

    Chi certamente non arriverà a Roma è Alejandro Garnacho: fuori dai piani del Chelsea, si appresta a passare all'Aston Villa che ha trovato con i Blues un accordo sulla base di un prestito con obbligo di riscatto legato al verificarsi di alcune condizioni.

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