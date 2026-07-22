Summerville-Roma, cosa sta succedendo: il sorpasso dell'Al Hilal, la volontà del giocatore e gli scenari

Ha detto un grande saggio del nostro calcio come Walter Sabatini che "se ti sbilanci con 50 milioni per un giocatore come lui, sei fortunato che ci sia una squadra che offre di più". Riferito a chi? A Crysencio Summerville e alla Roma.

Le parole dell'ex dirigente giallorosso sono riferite a quel che è accaduto nella convulsa giornata di martedì: l'Al Hilal ha operato il sorpasso alla Roma, che era convinta di avere messo definitivamente le mani sull'esterno olandese del West Ham e stava addirittura preparandosi a organizzare le operazioni logistiche per il suo arrivo in Italia.

Tutto saltato, dunque? In un primo momento pareva di sì, perché quando un qualsiasi club saudita entra in scena è dura per tutti. Un po' la storia dell'uomo con una pistola e di quell'altro con un fucile.

In realtà, non è proprio così: l'ultimo capitolo non è ancora stato scritto. E Summerville non può ancora considerarsi un nuovo giocatore dell'Al Hilal.







