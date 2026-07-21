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Lelio Donato

Summerville alla Roma rischia di saltare? L'inserimento dell'Al-Hilal di Inzaghi spaventa i giallorossi: la decisione del giocatore

Calciomercato
Roma

La Roma sperava di chiudere nelle prossime ore l'acquisto di Summerville ma l'Al-Hilal di Simone Inzaghi ha presentato una ricca offerta sia al West Ham che al giocatore. L'olandese ora riflette sul futuro.

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La Roma rischia di vedere sfumare anche Summerville.

Sul giocatore olandese, che sembrava ormai ad un passo dai giallorossi, c'è da registrare il forte inserimento dell'Al-Hilal che ha messo sul tavolo un'offerta economica molto importante.

Summerville starebbe valutando con grande attenzione la proposta del club di Simone Inzaghi mentre la Roma, che sperava di chiudere l'operazione in queste ore, attende una risposta.


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Ma cosa sta succedendo? Summerville alla Roma può saltare?

  • L'INSERIMENTO DELL'AL-HILAL

    Nelle ultime ore su Summerville, protagonista ai Mondiali, si è inserito con decisione l'Al-Hilal.

    Il club saudita ha presentato un'offerta economica molto importante sia al West Ham che al giocatore.

    La decisione finale spetterà proprio a Summerville che dovrà scegliere se rispettare la parola data ai giallorossi o trasferirsi in Arabia dove percepirebbe un ingaggio superiore.

    In ogni caso la Roma non è intenzionata a partecipare ad aste e dunque non rilancerà rispetto all'ultima offerta presentata al giocatore.

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  • QUANTO OFFRE LA ROMA PER SUMMERVILLE

    La Roma tratta ormai da settimane l'acquisto di Summerville, individuato come prima alternativa dopo l'affare saltato per Greenwood.

    L'accordo col giocatore è stato raggiunto da tempo mentre il West Ham ha respinto le prime due offerte presentate dai giallorossi.

    In queste ore era attesa la risposta del club inglese al rilancio della Roma, che ha messo sul piatto 47 milioni di euro più bonus toccando quota 50.

    I giallorossi erano moderatamente ottimisti sul buon esito dell'operazione. Almeno prima dell'inserimento dell'Al-Hilal.

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  • UN ALTRO CASO GREENWOOD?

    Di certo, nonostante la qualificazione in Champions League, il mercato della Roma non è ancora decollato.

    Per i giallorossi infatti si tratterebbe del secondo colpo saltato in poche settimane. Il primo era stato quello relativo all'acquisto di Mason Greenwood.

    Anche in quel caso la Roma sembrava aver raggiunto un accordo sull'ingaggio col giocatore ma è stata beffata dal rilancio di un'altra squadra, il Fenerbahce, che è così riuscito a chiudere l'affare in poche ore alzando l'offerta economica.

    Gasperini a quel punto ha indicato in Summerville la prima alternativa per gli esterni, ma adesso anche l'olandese sembra allontanarsi con destinazione Arabia Saudita.

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  • LE ALTERNATIVE A SUMMERVILLE

    Ma chi può arrivare alla Roma se l'acquisto di Summerville saltasse definitivamente?

    Garnacho, dato tra i possibili obiettivi giallorossi, sembra vicino all'Aston Villa che ha già inviato un'offerta formale al Chelsea.

    La Roma valuta così altri profili dal norvegese Nusa a Godts, esterno classe 2005 che gioca nell'Ajax.

    Ma non sono comunque esclusi nomi a sorpresa. Gasperini intanto resta in attesa di buone notizie da un mercato che, finora, ha regalato davvero pochi sorrisi alla sua Roma.

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