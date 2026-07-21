Summerville alla Roma rischia di saltare? L'inserimento dell'Al-Hilal di Inzaghi spaventa i giallorossi: la decisione del giocatore

La Roma rischia di vedere sfumare anche Summerville.
Sul giocatore olandese, che sembrava ormai ad un passo dai giallorossi, c'è da registrare il forte inserimento dell'Al-Hilal che ha messo sul tavolo un'offerta economica molto importante.
Summerville starebbe valutando con grande attenzione la proposta del club di Simone Inzaghi mentre la Roma, che sperava di chiudere l'operazione in queste ore, attende una risposta.
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Ma cosa sta succedendo? Summerville alla Roma può saltare?