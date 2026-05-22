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Moreno LongoGetty Images
Claudio D'Amato

Sudtirol-Bari 0-0, il tabellino del Playout di ritorno: pugliesi retrocessi in Serie C

Serie B
Sudtirol vs Bari
Sudtirol
Bari

Il Playout di ritorno si conclude senza goal come quello del San Nicola e fa felice il Sudtirol, che si salva e spedisce in Serie C il Bari: l'incubo dei pugliesi si trasforma in realtà.

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L'incubo del Bari si tramuta in realtà.


I pugliesi retrocedono in Serie C dopo 4 stagioni, pareggiando 0-0 anche il Playout di ritorno contro il Sudtirol che - in virtù del miglior piazzamento ottenuto in campionato - centra la salvezza e resta in Serie B nonostante non abbia battuto la squadra di Moreno Longo.


I galletti avevano l'obbligo di sbancare Bolzano dopo il mezzo passo falso del San Nicola, invece non riescono quasi mai a rendersi pericolosi dalle parti di Adamonis, se non con una conclusione velenosa di Piscopo in chiusura di primo tempo e verso il finale di partita coi neo entrati Gytkjaer ed Artioli.


A fare la gara paradossalmente sono gli altoatesini, più in palla dal punto di vista fisico e mentale: poco dopo la mezz'ora palo interno di Molina, poi il goal del possibile 1-0 annullato a Pecorino al 62' (spallata irregolare su Dickmann), che al 72' sfiora inoltre il vantaggio non sfruttando a dovere una respinta incerta di Cerofolini.


Nel recupero il tridente pesante del Bari non produce insidie per il Sudtirol, che festeggia la permanenza in B e certifica il tracollo del club di De Laurentiis.

  • TABELLINO PLAYOUT SUDTIROL-BARI

    SUDTIROL-BARI 0-0


    SUDTIROL (3-5-2): Adamonis; El Kaouakibi, Pietrangeli, Veseli; Molina, Frigerio (83' Tait), Tronchin, Casiraghi (86' Crnigoj), Davi; Pecorino (86' Odogwu), Merkaj. All. Castori.

    BARI (4-3-1-2): Cerofolini; Mantovani (56' Dickmann), Odenthal, Nikolaou, Dorval; Braunoder (84' Artioli), Maggiore (46' Verreth), Piscopo; Pagano (68' Gytkjaer); Moncini, Rao (84' Cuni). All. Longo.


    Arbitro: La Penna

    Ammoniti: El Kaouakibi (S), Maggiore (B), Odenthal (B), Artioli (B)

    Espulsi: nessuno

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