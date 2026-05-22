Sudtirol-Bari 0-0, il tabellino del Playout di ritorno: pugliesi retrocessi in Serie C

L'incubo del Bari si tramuta in realtà.
I pugliesi retrocedono in Serie C dopo 4 stagioni, pareggiando 0-0 anche il Playout di ritorno contro il Sudtirol che - in virtù del miglior piazzamento ottenuto in campionato - centra la salvezza e resta in Serie B nonostante non abbia battuto la squadra di Moreno Longo.
I galletti avevano l'obbligo di sbancare Bolzano dopo il mezzo passo falso del San Nicola, invece non riescono quasi mai a rendersi pericolosi dalle parti di Adamonis, se non con una conclusione velenosa di Piscopo in chiusura di primo tempo e verso il finale di partita coi neo entrati Gytkjaer ed Artioli.
A fare la gara paradossalmente sono gli altoatesini, più in palla dal punto di vista fisico e mentale: poco dopo la mezz'ora palo interno di Molina, poi il goal del possibile 1-0 annullato a Pecorino al 62' (spallata irregolare su Dickmann), che al 72' sfiora inoltre il vantaggio non sfruttando a dovere una respinta incerta di Cerofolini.
Nel recupero il tridente pesante del Bari non produce insidie per il Sudtirol, che festeggia la permanenza in B e certifica il tracollo del club di De Laurentiis.