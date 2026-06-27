Sucic protagonista ai Mondiali con la Croazia, l'Inter si gode la sua crescita: sarà un punto fermo del futuro nerazzurro

Lautaro Martinez? Marcus Thuram? No, il primo calciatore dell'Inter a segnare ai Mondiali 2026 è Petar Sucic.
Il centrocampista nerazzurro è stato fin qui grande protagonista con la sua Croazia e nella decisiva gara contro il Ghana ha sbloccato il risultato.
Sucic è partito titolare in due delle prime tre partite e oltre al goal aveva già fornito un assist in occasione del debutto ai Mondiali contro l'Inghilterra.
La conferma di una crescita impetuosa già vista nel finale di stagione con la maglia dell'Inter quando Sucic, ad esempio, ha cambiato quasi da solo l'esito della semifinale di Coppa Italia.