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Croatia v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Lelio Donato

Sucic protagonista ai Mondiali con la Croazia, l'Inter si gode la sua crescita: sarà un punto fermo del futuro nerazzurro

Coppa del Mondo
Croazia
Croazia vs Ghana
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Il centrocampista ha sbloccato il risultato di Croazia-Ghana dopo l'assist per Baturina al debutto contro l'Inghilterra. Sucic è diventato così il primo giocatore dell'Inter a segnare in questi Mondiali confermando la sua crescita impetuosa.

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Lautaro Martinez? Marcus Thuram? No, il primo calciatore dell'Inter a segnare ai Mondiali 2026 è Petar Sucic.

Il centrocampista nerazzurro è stato fin qui grande protagonista con la sua Croazia e nella decisiva gara contro il Ghana ha sbloccato il risultato.

Sucic è partito titolare in due delle prime tre partite e oltre al goal aveva già fornito un assist in occasione del debutto ai Mondiali contro l'Inghilterra.

La conferma di una crescita impetuosa già vista nel finale di stagione con la maglia dell'Inter quando Sucic, ad esempio, ha cambiato quasi da solo l'esito della semifinale di Coppa Italia.

  • GOAL E ASSIST IN TRE PARTITE

    Petar Sucic sta trovando sempre più spazio nella sua Nazionale dove Dalic lo fa giocare insieme a Luka Modric.

    Il nerazzurro d'altronde non è vero regista ma si esprime meglio da mezzala, ruolo in cui è libero di muoversi maggiormente e avvicinarsi alla porta avversaria.

    Così è arrivato lo splendido assist per Baturina al suo debutto assoluto ai Mondiali contro l'Inghilterra.

    Mentre il goal contro il Ghana, solo il secondo di Sucic con la Croazia, è stato frutto di uno splendido tiro dalla distanza che si è infilato all'angolino basso.

    In totale per lui sono ora venti le presenze in Nazionale con due goal e altrettanti assist. Numeri notevoli per un ragazzo che deve ancora compiere 23 anni.

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  • UNA STAGIONE DA PROTAGONISTA CON L'INTER

    Sucic d'altronde è reduce da un'ottima stagione con l'Inter, coronata col Double in cui è stato grande protagonista.

    Chivu ha subito puntato sulle qualità di questo ragazzo schierando quattro volte già la scorsa estate durante il Mondiale per Club.

    Sono state dieci le sue presenze in Champions League con tanto di goal, splendido, realizzato contro l'Arsenal.

    Mentre in campionato Sucic ha messo insieme trentaquattro gettoni con due goal e altrettanti assist.

    I tifosi nerazzurri però si ricordano soprattutto l'ingresso di Sucic durante la semifinale di ritorno della Coppa Italia contro il Como.

    Il bottino totale del croato alla sua prima stagione con l'Inter dice 50 presenze complessive, quattro reti e altrettanti passaggi vincenti.

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  • LA FIRMA SULLA COPPA ITALIA

    Già perché la Coppa Italia conquistata dall'Inter porta anche la firma di Sucic.

    Il croato è sempre sceso in campo nelle tre partite giocate dai nerazzurri nella competizione prima della semifinale di ritorno contro il Como ma senza lasciare traccia.

    Il 21 aprile invece Chivu lo ha inserito a gara in corso sul risultato di 0-2 per la squadra di Fabregas. E il suo ingresso in campo ha letteralmente ribaltato lo scenario.

    Sucic infatti prima ha servito due splendidi assist per la doppia di Hakan Calhanoglu. Poi, in pieno recupero, ha evitato i tempi supplementari segnando il goal del definitivo 3-2 che è valso la qualificazione in finale e ha fatto scoppiare il delirio a 'San Siro'.

  • PUNTO FERMO

    Per età e qualità, insomma, ci sono pochi dubbi: Petar Sucic sarà un punto fermo del futuro nerazzurro.

    Mkhitaryan d'altronde non ha ancora rinnovato e va comunque per i 38 anni dunque nella prossima stagione dovrà essere gestito al meglio.

    L'Inter sta cercando un centrocampista con caratteristiche diverse rispetto a Sucic che comunque troverà sempre più spazio.

    Il croato, acquistato nell'estate 2025 per 14 milioni di euro più bonus e lasciato un anno alla Dinamo Zagabria per proseguire il suo percorso di crescita, gode della massima fiducia di Chivu.

    Sucic probabilmente si alternerà con Zielinski nel ruolo di mezzala sinistra, ma il polacco può anche giocare insieme a lui come regista al posto di Calhanoglu.

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