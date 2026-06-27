Sucic protagonista ai Mondiali con la Croazia, l'Inter si gode la sua crescita: sarà un punto fermo del futuro nerazzurro

Già perché la Coppa Italia conquistata dall'Inter porta anche la firma di Sucic.

Il croato è sempre sceso in campo nelle tre partite giocate dai nerazzurri nella competizione prima della semifinale di ritorno contro il Como ma senza lasciare traccia.

Il 21 aprile invece Chivu lo ha inserito a gara in corso sul risultato di 0-2 per la squadra di Fabregas. E il suo ingresso in campo ha letteralmente ribaltato lo scenario.

Sucic infatti prima ha servito due splendidi assist per la doppia di Hakan Calhanoglu. Poi, in pieno recupero, ha evitato i tempi supplementari segnando il goal del definitivo 3-2 che è valso la qualificazione in finale e ha fatto scoppiare il delirio a 'San Siro'.