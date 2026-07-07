Sucic e Stankovic a un bivio, l'Inter riflette sul loro destino: pilastri del futuro o cessioni eccellenti?

Il tempo c'è, specialmente per chi ha appena vinto un campionato in carrozza. Ma al 7 luglio il mercato dice che l'Inter non ha ancora acquistato nessuno, ha ceduto Dumfries al Real Madrid e si è vista scippare Palestra dal Chelsea.
Siamo in Serie A, del resto. Dove i soldi non sono illimitati come in certi altri paesi d'Europa, dove si deve fare di necessità virtù, dove spesso prima di comprare si deve cedere. Nemmeno l'Inter, che pure è al momento la big più solida e organizzata d'Italia, può sfuggire alla regola.
Ecco dunque che due elementi che attualmente fanno parte della rosa di Cristian Chivu vedono il loro futuro in bilico. Ed è proprio questa una delle questioni che aleggia nell'ambiente nerazzurro: quale sarà il futuro di Petar Sucic e Aleksandar Stankovic?
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