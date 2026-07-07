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Sucic Stankovic gfxGOAL
Stefano Silvestri

Sucic e Stankovic a un bivio, l'Inter riflette sul loro destino: pilastri del futuro o cessioni eccellenti?

Calciomercato
Serie A
Inter
P. Sucic
A. Stankovic

Il croato è reduce da una prima stagione positiva in Serie A e dai Mondiali, il serbo dall'ottimo prestito al Bruges. Ma nessuno dei due è certo di rimanere nella prossima stagione.

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Il tempo c'è, specialmente per chi ha appena vinto un campionato in carrozza. Ma al 7 luglio il mercato dice che l'Inter non ha ancora acquistato nessuno, ha ceduto Dumfries al Real Madrid e si è vista scippare Palestra dal Chelsea.

Siamo in Serie A, del resto. Dove i soldi non sono illimitati come in certi altri paesi d'Europa, dove si deve fare di necessità virtù, dove spesso prima di comprare si deve cedere. Nemmeno l'Inter, che pure è al momento la big più solida e organizzata d'Italia, può sfuggire alla regola.

Ecco dunque che due elementi che attualmente fanno parte della rosa di Cristian Chivu vedono il loro futuro in bilico. Ed è proprio questa una delle questioni che aleggia nell'ambiente nerazzurro: quale sarà il futuro di Petar Sucic e Aleksandar Stankovic?


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  • PILASTRI O CESSIONI ECCELLENTI?

    Partiamo dall'età: sia Sucic che Stankovic sono ancora decisamente giovani. Nel senso che il croato compirà 23 anni ad ottobre, mentre il collega ne farà 21 ad agosto.

    In una rosa svecchiata dagli addii dei vari Sommer, Acerbi, Darmian e De Vrij, ma che per un'altra stagione potrà contare sulla saggezza calcistica di Mkhitaryan, la quota giovani è rappresentata in buona parte proprio da loro. Oltre a un altro talento come Yanis Massolin, in arrivo dal Modena.

    Giocatori giovani e di talento uguale sirene di mercato. Uguale entrate potenziali, uguale possibile tesoretto per completare la rosa e in particolare il centrocampo, che al momento vede ancora la presenza di un esubero come Frattesi.

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  • STANKOVIC VALORIZZATISSIMO

    Per quanto riguarda Stankovic, la stagione al Bruges lo ha valorizzato a tal punto che l'Inter ha deciso di riprenderselo dopo un solo anno, sfruttando la clausola di riacquisto presente nel suo contratto.

    Ricapitolando: un anno fa il club nerazzurro milanese aveva stretto un accordo con l'altro club nerazzurro, quello belga. 10 milioni di euro e altra avventura fuori dai confini italiani per il figlio di Dejan, che in carriera aveva già giocato in prestito in Svizzera con la casacca del Lucerna.

    55 sono le presenze collezionate con il Bruges in tutte le competizioni. Con un rendimento di altissimo livello, considerando in particolar modo che si parla di un centrocampista: 9 goal segnati, 5 assist vincenti per i compagni.

    E così l'Inter ha deciso di riportarsi Stankovic a casa. Ha accettato di pagare i 23 milioni dell'accordo col Bruges (nel 2027 sarebbero stati 25) e ha fatto firmare al figlio d'arte serbo un contratto di cinque anni, fino al 30 giugno del 2031. In teoria, blindandolo. Ma nella pratica le cose potrebbero cambiare.

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  • Piero Ausilio InterGetty Images

    LA PREMIER LEAGUE E LE PAROLE DI AUSILIO

    Certo, qualche giorno fa il direttore sportivo Piero Ausilio è stato piuttosto chiaro parlando del futuro di Stankovic: il nuovo gioiello di Chivu non si tocca e l'Inter punta forte su di lui sia per l'oggi che per il domani.

    "L'abbiamo ricomprato per una cifra importante, è un giocatore su cui abbiamo sempre puntato, ci crediamo da anni. Abbiamo fatto un percorso di valorizzazione giusto, l'abbiamo riportato a casa. Lui e Massolin saranno parte della rosa sicuramente almeno fino a metà agosto, poi assieme all'allenatore faremo delle valutazioni, anche il centrocampo deve essere fatto con equilibrio. Su Stankovic puntiamo tantissimo, per il presente e per il futuro".

    Solo che le parole rimangono parole, mentre le dinamiche di mercato sono una storia completamente diversa. Negli ultimi tempi, ad esempio, si parlato della "solita" Premier League. Quella che ha già portato via Palestra all'Inter. Quella che potrebbe di nuovo mettere i bastoni tra le ruote nerazzurre.

    Il Brentford e il Newcastle sono le due squadre più chiacchierate, quelle che avrebbero già chiesto informazioni su Stankovic. I Magpies, peraltro, hanno appena perso Sandro Tonali in direzione Tottenham. La valutazione dell'Inter? 40 milioni di euro. 17 in più rispetto a quelli appena versati al Bruges.

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  • REAL MADRID SU SUCIC

    Se del futuro di Stankovic si parla ormai da qualche tempo, ecco che pure Petar Sucic è entrato nelle mire del mercato. Dalla Croazia, ad esempio, hanno lanciato la voce di un interesse da parte nientemeno che del Real Madrid. Sì, la stessa squadra dov'è appena finito Dumfries.

    Sucic, che diversamente da Stankovic la Serie A l'ha già assaggiata e se l'è cavata bene nel deludente Mondiale della Croazia, ha una valutazione di mercato superiore a quella del collega: 60 milioni di euro.

    Lui sì, insomma, rappresenterebbe una cessione più che eccellente. Specialmente alla luce di quanto l'Inter lo aveva pagato per portarlo a Milano dalla Dinamo Zagabria: 15 milioni di euro circa. Ovvero un quarto della cifra che ora potrebbe incassare.

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  • LA SITUAZIONE DEL CENTROCAMPO

    Ma le valutazioni economiche, che pure devono esserci, vanno di pari passo con quelle tecniche. E con la situazione di un centrocampo in discreto divenire, anche se una casella in fondo è stata riempita: la permanenza di Mkhitaryan.

    Certo, va sistemato il resto. A partire da un Davide Frattesi per nulla disposto all'ennesima stagione da comprimario assoluto, come tutte le altre da quando è arrivato dal Sassuolo. Il Nottingham Forest non ha affondato il colpo, le voci su Juventus, Napoli e Roma per il momento rimangono tali. Insomma, tutto tace.

    L'obiettivo numero uno è come noto Curtis Jones, ma la distanza con la richiesta del Liverpool non è ancora stata colmata. Sullo sfondo le alternative, come Manu Koné. Ma tutto, pure qui, è piuttosto bloccato.

    Il mercato in entrata si stapperà con una partenza eccellente? Difficile dirlo. Ma intanto la possibilità c'è. E in prima fila ci sono proprio Sucic e Stankovic, i due gioielli del centrocampo, accomunati da un destino incerto e sospesi tra due realtà: in una di queste money talks. Come calcio e business comandano.

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