Luis Suarez Sporting CPGetty Images
Leonardo Gualano

Suarez mima il gesto del ‘rubare’, polemiche in Portogallo: volano parole grosse tra i presidenti di Sporting e Porto

Post gara concitato dopo l’andata della semifinale di Coppa di Portogallo: “Villas-Boas mente perché ha paura”.

Partita ad alta tensione doveva essere e partita ad alta tensione è stata. 

La semifinale di andata della Coppa di Portogallo che ha visto protagoniste Sporting Lisbona e Porto, ha lasciato dietro di sé una lunga scia di polemiche.

Ad imporsi alla fine è stato lo Sporting per 1-0, ma all’indomani della sfida a far discutere, molto più di quello che è successo in campo, è stato un infuocato post-gara.

A scatenare il tutto un gesto del match winner, Luis Suarez, per il quale il presidente del Porto, André Villas-Boas, ha chiesto una punizione esemplare.

  • IL GESTO DI SUAREZ

    Luis Suarez è finito al centro di una vera a propria bufera, a causa di un episodio che lo ha visto protagonista nei minuti finali del primo tempo.

    L’attaccante dello Sporting, mentre gli avversari chiedevano un secondo giallo per Alberto Costa dopo un fallo su Geny Catamo, si è rivolto ad una telecamera e con le due mani ha mimato il gesto del rubare.

    Una cosa che non è passata inosservata e che potrebbe costare a Suarez una pesante squalifica.

  • L’ATTACCO DI VILLAS-BOAS

    Dopo il triplice fischio finale, il presidente del Porto, André Villas-Boas, ha duramente attaccato Luis Suarez, chiedendo per lui una squalifica.

    “Luis Suarez ha definito l’arbitro un ladro con il suo gesto e la cosa è andata in onda su tutte le televisioni. Ora voglio capire se il calcio portoghese può essere paragonato a quello cinese.

    Quando allenavo in Cina mi è successa una cosa simile ed io sono stato squalificato per quattro giornate. Ovviamente presenteremo un reclamo per l’accaduto”.

  • “VILLAS-BOAS HA PAURA”

    Il presidente dello Sporting, Frederico Varandas, ha commentato in maniera molto dura i commenti di fine gara del collega Villas-Boas.

    “Voglio partire dalla sua maleducazione, è uno che non vuole ascoltare. Adesso vuole fare di Suarez un capro espiatorio e sapete perché? Perché è un allenatore e vede in campo la stessa cosa che vedo io: la sua squadra non è abbastanza brava per essere campione del Portogallo. Giocano male e lui ha paura. Dice che dobbiamo prendere come esempio la Cina, un Paese veramente democratico. Lui ha paura che Suarez continui a giocare, perché lo sta facendo molto bene. Villas-Boas mente, non è abbastanza grande per il club che guida”.

  • SUAREZ A RISCHIO STANGATA

    Il Porto dunque, si prepara a presentare un reclamo formale al Consiglio Disciplinare della FPF e metterà a sua disposizione tutte le prove video.

    Secondo quanto riportato da ‘A Bola’, qualora l’attaccante dovesse essere ritenuto colpevole per il gesto fatto, rischierebbe una squalifica che andrebbe dalle due alle otto partite.  

