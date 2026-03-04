Suarez mima il gesto del ‘rubare’, polemiche in Portogallo: volano parole grosse tra i presidenti di Sporting e Porto

Partita ad alta tensione doveva essere e partita ad alta tensione è stata.
La semifinale di andata della Coppa di Portogallo che ha visto protagoniste Sporting Lisbona e Porto, ha lasciato dietro di sé una lunga scia di polemiche.
Ad imporsi alla fine è stato lo Sporting per 1-0, ma all’indomani della sfida a far discutere, molto più di quello che è successo in campo, è stato un infuocato post-gara.
A scatenare il tutto un gesto del match winner, Luis Suarez, per il quale il presidente del Porto, André Villas-Boas, ha chiesto una punizione esemplare.