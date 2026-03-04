Suarez mima il gesto del ‘rubare’, polemiche in Portogallo: volano parole grosse tra i presidenti di Sporting e Porto

Il presidente dello Sporting, Frederico Varandas, ha commentato in maniera molto dura i commenti di fine gara del collega Villas-Boas.

“Voglio partire dalla sua maleducazione, è uno che non vuole ascoltare. Adesso vuole fare di Suarez un capro espiatorio e sapete perché? Perché è un allenatore e vede in campo la stessa cosa che vedo io: la sua squadra non è abbastanza brava per essere campione del Portogallo. Giocano male e lui ha paura. Dice che dobbiamo prendere come esempio la Cina, un Paese veramente democratico. Lui ha paura che Suarez continui a giocare, perché lo sta facendo molto bene. Villas-Boas mente, non è abbastanza grande per il club che guida”.