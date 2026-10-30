Su DAZN il Derby Milan-Inter diventa la "Notte delle streghe": gli orari, quando inizia il collegamento e perché c'è Gabry Ponte ospite per la partita tra rossoneri e nerazzurri

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È arrivato il momento del Derby, il primo della stagione in Serie A: Milan e Inter si affrontano in quella che può essere definita la "Notte delle streghe".

E non a caso: perché su DAZN è possibile seguire la partita in modo unico. Vi dice niente Gabry Ponte? Ecco, dalla sua "Danza delle Streghe" parte il conto alla rovescia per il Derby, in un weekend che prosegue con il big match della domenica Juventus-Napoli.

Ma qual è la programmazione di DAZN per Mian-Inter? Di seguito tutte le informazioni utili per seguire la gara.