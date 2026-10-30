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Milan Inter DAZNDAZN - Getty
GOAL

Su DAZN il Derby Milan-Inter diventa la "Notte delle streghe": gli orari, quando inizia il collegamento e perché c'è Gabry Ponte ospite per la partita tra rossoneri e nerazzurri

Serie A
Milan vs Inter
Milan
Inter

Un Halloween che vede affrontarsi Milan e Inter a San Siro: su DAZN è possibile seguire il Derby della Madonnina con un prepartita esclusivo.

Qualità Premium
Sky Italia

Sky Italia

✅ Trasmette 3 partite in co-esclusiva a giornata, focalizzandosi in modo specifico sugli incontri di cartello del sabato sera (20:45), della domenica (18:00) e del lunedì (20:45).

✅ È l'opzione ideale per chi preferisce l'affidabilità del decoder senza i tipici ritardi o blocchi dello streaming, sfruttando una qualità dell'immagine superiore (incluso il formato 4K).

✅ Completa l'offerta nazionale includendo in esclusiva la stragrande maggioranza delle sfide di UEFA Champions League, Europa League e Conference League.

Prezzo di partenzaVariabile
Flessibilità Digitale
NOW TV

NOW

✅ Essendo la piattaforma streaming di proprietà di Sky, offre esattamente le stesse 3 partite in co-esclusiva a giornata trasmesse sui canali lineari.

✅ Non richiede parabola o decoder fisici; si attiva istantaneamente via internet ed è accessibile da Smart TV, console, PC e dispositivi mobili tramite l'app ufficiale.

✅ A differenza dell'abbonamento tradizionale Sky, dove i pacchetti calcio e sport possono essere separati, il Pass Sport di NOW include tutto in un'unica soluzione: le 3 partite di Serie A, la Champions League intera, la Formula 1, la MotoGP e il grande tennis internazionale.

Prezzo di partenza19,99 € al mese
Copertura Totale
DAZN logo 2019

DAZN

✅ Detiene il pacchetto principale dei diritti televisivi, garantendo la visione di tutte e 10 le partite di ogni turno di campionato (di cui 7 in esclusiva assoluta).

✅ Oltre alle dirette, la piattaforma offre ampi pre e post-partita dalla "Square", documentari originali e format di analisi tattica on-demand per i più appassionati.

✅ Il piano Standard non si limita all'Italia, ma include l'accesso ad altre leghe molto seguite, come LaLiga spagnola, la Serie BKT e il meglio del calcio femminile europeo.

Prezzo di partenza34,99 € al mese
Qualità Premium
Sky Italia

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MIL

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Serie A

31 ott 2026

INT

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È arrivato il momento del Derby, il primo della stagione in Serie A: Milan e Inter si affrontano in quella che può essere definita la "Notte delle streghe".

Scopri le migliori offerteGuarda su DAZN

E non a caso: perché su DAZN è possibile seguire la partita in modo unico. Vi dice niente Gabry Ponte? Ecco, dalla sua "Danza delle Streghe" parte il conto alla rovescia per il Derby, in un weekend che prosegue con il big match della domenica Juventus-Napoli.

Ma qual è la programmazione di DAZN per Mian-Inter? Di seguito tutte le informazioni utili per seguire la gara.

  • MILAN-INTER SU DAZN: ECCO LA "NOTTE DELLE STREGHE"

    Partiamo dal titolo: la "Notte delle streghe", un richiamo all'iconica "Danza delle Streghe" di Gabry Ponte, canzone che fa da sottofondo al videoclip di DAZN per Milan-Inter.

    Tarocchi che raffigurano i protagonisti, dai giocatori agli allenatori: Chivu come "l'imperatore" e Amorim come "il giudizio", immersi in un'atmosfera "spettrale" che dà il via al conto alla rovescia al fischio d'inizio della sfida di San Siro.

  • MILAN-INTER SU DAZN: QUANDO INIZIA IL PREPARTITA E GLI OSPITI

    Milan-Inter è in programma sabato 31 ottobre alla ore 20:45, ma il collegamento di DAZN parte un'ora prima: la copertura LIVE inizia alle ore 19:45 con un esclusivo prepartita che vedrà protagonisti Diletta Leotta, al ritorno in campo, ma anche Gabry Ponte.

    Su DAZN, però, è già Derby, con l'intervista esclusiva disponibile in app a Diego Moreira, ma anche (e non solo in app), le parole esclusive rilasciate da Curtis Jones, Gonçalo Ramos e Andy Diouf.

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  • MILAN-INTER SU DAZN: TELECRONISTA E SECONDA VOCE

    A raccontare le emozioni del Derby di Milano ci saranno, in telecronaca, su DAZN, Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni, con Federica Zille a bordocampo.

    La "Notte delle streghe", Milan-Inter, è già iniziata.

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