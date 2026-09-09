Strepitoso Ferran Torres: tripletta alla prima in Champions League con il PSG, travolto lo Slovan Bratislava

Prima che Torres entrasse in scena, Ousmane Dembélé aveva già incanalato la partita verso la vittoria dei padroni di casa. Il Pallone d’Oro ha segnato due gol in sei minuti nel primo tempo.

Dembélé ha aperto le marcature al 17’, infilando in rete un semplice rimbalzo dopo che Nuno Mendes aveva colpito il palo con un tiro potentissimo. Il dinamico ala ha poi raddoppiato il vantaggio con un colpo di testa preciso su un cross deviato di Dro Fernández.

Poi, da assist-man, ha servito un cross pericoloso nell’area piccola, permettendo a Torres di insaccare sul primo palo e chiudere un primo tempo da incorniciare.