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Strepitoso Ferran Torres: tripletta alla prima in Champions League con il PSG, travolto lo Slovan Bratislava
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Torres lascia subito il segno in Europa
Il PSG ha iniziato la difesa del titolo in Champions League con una prestazione convincente, battendo 6-1 lo Slovan Bratislava. I francesi hanno così lasciato alle spalle le difficoltà in campionato.
Torres, arrivato dal Barcellona nell’ultima finestra di mercato, ha esordito in Europa con la maglia del club realizzando una splendida tripletta.
- Getty Images Sport
Dembele domina il primo tempo
Prima che Torres entrasse in scena, Ousmane Dembélé aveva già incanalato la partita verso la vittoria dei padroni di casa. Il Pallone d’Oro ha segnato due gol in sei minuti nel primo tempo.
Dembélé ha aperto le marcature al 17’, infilando in rete un semplice rimbalzo dopo che Nuno Mendes aveva colpito il palo con un tiro potentissimo. Il dinamico ala ha poi raddoppiato il vantaggio con un colpo di testa preciso su un cross deviato di Dro Fernández.
Poi, da assist-man, ha servito un cross pericoloso nell’area piccola, permettendo a Torres di insaccare sul primo palo e chiudere un primo tempo da incorniciare.
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La squadra di Touré punita da un PSG strepitoso
Lo Slovan, allenato dall’ex centrocampista del Manchester City Yaya Touré, è stato punito senza pietà per i propri errori tattici. La squadra di Touré ha pagato caro il tentativo di costruire il gioco dalla difesa contro un avversario che praticava un pressing alto.
Torres ha raddoppiato due minuti dopo l’intervallo con una conclusione precisa su assist di Akliouche, poi ha completato la tripletta deviando in rete un corner di Dembélé.
Suleiman Camara ha poi segnato un gol di consolazione con un tiro potente all’incrocio. Nel finale Fabian Ruiz ha chiuso i conti con un destro preciso all’angolo lontano.
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Cosa riserva il futuro al PSG?
La netta vittoria europea è una boccata d’ossigeno per il PSG, in un avvio di stagione difficile. I parigini sono 13ª in Ligue 1 con due pareggi e una sconfitta. Ora l’obiettivo è uscire da questa situazione e risalire la classifica.
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