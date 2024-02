Strefezza si è già preso il Como: impatto devastante, può far saltare il banco nella corsa promozione

Arrivato a fine gennaio dal Lecce, ha impiegato pochissimo tempo a diventare il leader tecnico di un Como che con lui sogna in grande.

Quando lo scorso 29 gennaio il Como ha annunciato il suo arrivo in prestito con obbligo di riscatto, sono stati in molti a pensare che quello messo a segno dal club lariano potesse essere un colpo eccezionale per la Serie B.

Acquistando Gabriel Strefezza d’altronde, il Como si era assicurato un giocatore che aveva già dimostrato di poter fare la differenza anche in massima serie e che nel corso della stessa sessione invernale di calciomercato era stato accostato anche ad importanti club di Serie A.

Il campo dirà in che modo Strefezza riuscirà ad imporsi nella sua nuova squadra, ma intanto una cosa è certa: il suo impatto è stato sensazionale.