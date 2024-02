Strahinja Tanasijevic è un giocatore del New York FC: meteora al Chievo Verona con sole 2 presenze

Il difensore serbo classe 1997 ha vestito la maglia del Chievo in Serie A per due volte, totalizzando 72 minuti: ufficiale il trasferimento in MLS.

Un’esperienza non indimenticabile in Serie A alle spalle. Un’avventura durata in totale un anno e mezzo, con all’attivo solamente due presenze tra campionato e Coppa Italia e 72 minuti totali in campo con la magia del Chievo Verona. Strahinja Tanasijevic è stato una meteora e il capitolo italiano della sua carriera non è certamente tra quelli incancellabili. All’orizzonte, però, ce n’è uno nuovo, dall’altra parte dell’Atlantico. Ad attenderlo il New York City FC, che lo ha acquistato dallo Spartak Subotica, club serbo, e lo ha portato in Major League Soccer, negli Stati Uniti. L'articolo prosegue qui sotto "Sono onorato di giocare per il New York City FC. Sono molto contento di proseguire la mia carriera in una delle città più iconiche al mondo e di giocare per uno dei club più iconici”. Sono queste le prime dichiarazioni di Strahinja Tanasijevic dopo l’annuncio del trasferimento.