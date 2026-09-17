Stones subito infortunato, Spence non è ancora pronto, Jones a corrente alternata: l'Inter aspetta i nuovi acquisti

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La nuova Inter somiglia molto a quella vecchia. Nei risultati, ottimi in campionato meno in Champions League. E anche negli uomini.
I tre acquisti estivi d'altronde finora si sono visti ancora poco o nulla. E quando sono scesi in campo non hanno convinto del tutto.
Stones, schierato per la prima volta titolare contro l'Udinese, peraltro si è subito fermato per un infortunio muscolare. Spence invece deve ancora debuttare e lo farà solo dopo la sosta.
Diverso discorso per Curtis Jones, che di spazio ne ha trovato e ne troverà sempre di più ma ha alternato cose anche molto buone ad altre decisamente meno.