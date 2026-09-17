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FC Internazionale v Udinese Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Lelio Donato

Stones subito infortunato, Spence non è ancora pronto, Jones a corrente alternata: l'Inter aspetta i nuovi acquisti

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Roma vs Inter
Roma

I tre inglesi acquistati dall'Inter di fatto non si sono ancora visti o quasi. Zero minuti per Spence che sarà pronto solo dopo la sosta, Stones rischia di stare fuori a lungo dopo l'infortunio mentre Jones ha dato segnali contrastanti.

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La nuova Inter somiglia molto a quella vecchia. Nei risultati, ottimi in campionato meno in Champions League. E anche negli uomini.

I tre acquisti estivi d'altronde finora si sono visti ancora poco o nulla. E quando sono scesi in campo non hanno convinto del tutto.

Stones, schierato per la prima volta titolare contro l'Udinese, peraltro si è subito fermato per un infortunio muscolare. Spence invece deve ancora debuttare e lo farà solo dopo la sosta.

Diverso discorso per Curtis Jones, che di spazio ne ha trovato e ne troverà sempre di più ma ha alternato cose anche molto buone ad altre decisamente meno.

  • STONES SUBITO INFORTUNATO

    L'esperto difensore inglese è arrivato dal Manchester City a parametro zero per completare numericamente un reparto che aveva perso Darmian, Acerbi e De Vrij.

    Fin qui però il suo apporto alla causa è stato limitato. Dopo aver giocato un paio di brevi spezzoni in campionato, Chivu lo ha inserito nel secondo tempo al 'Bernabeu' contro il Real Madrid.

    E nella successiva gara contro l'Udinese ha deciso di schierarlo per la prima volta titolare. Risultato? Due goal subiti con lui in campo (seppure senza grosse responsabilità dirette) e soprattutto un infortunio muscolare che gli farà saltare la Roma.

    Di certo la storia medica di Stones impone massima cautela per evitare pericolose ricadute. Ecco perché il suo rientro avverrà dopo la sosta in modo graduale e senza forzare i tempi.

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  • SPENCE DEVE ANCORA DEBUTTARE

    Chi invece non ha ancora neppure indossata la maglia dell'Inter in partite ufficiali è Djed Spence.

    I nerazzurri, dopo aver perso Palestra ed essere stati costretti a mollare Khalaili, hanno virato sull'esterno inglese arrivato dal Tottenham.

    Quello dell'Inter peraltro è stato un investimento importante dato che Spence è stato pagato agli Spurs circa 35 milioni di euro tra parte fissa e bonus.

    L'esterno però è arrivato in Italia senza avere di fatto svolto la preparazione estiva a causa di un infortunio. Dunque non era pronto per giocare e non sarà a disposizione neppure per Roma-Inter.

    La speranza di Chivu è quella di averlo finalmente a disposizione subito dopo la sosta delle nazionali a metà ottobre.

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  • JONES TRA LUCI E OMBRE

    Il vero grande colpo dell'estate nerazzurra è stato sicuramente Curtis Jones.

    L'Inter ha inseguito per mesi il centrocampista inglese e alla fine ha coronato il lunghissimo corteggiamento portandolo alla corte di Chivu.

    Il tecnico in queste settimane lo sta inserendo gradualmente in modo da farlo ambientare con calma in un calcio comunque diverso da quello inglese.

    Ma alla prima da titolare, in Champions League al 'Santiago Bernabeu', Jones è stato protagonista di un errore piuttosto grave in occasione del momentaneo 1-0 del Real Madrid.

    Il nuovo acquisto nerazzurro però ha dimostrato personalità reagendo subito e crescendo alla distanza, tanto da scheggiare la traversa con un bel tiro prima di rendersi ancora pericoloso con un paio di inserimenti nell'area avversaria.

    E adesso, visto lo stop di Calhanoglu, Jones potrebbe debuttare da titolare anche in campionato già contro la Roma.

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