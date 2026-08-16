Stones subito al top, Akanji e Bastoni intoccabili, Bisseck per la conferma, Pavard is back: chi gioca titolare nella difesa dell'Inter?

Ma attenzione a John Stones, che si è presentato alla grande in maglia Inter.
Esordio dalla panchina nell'amichevole contro il Betis e subito ottime risposte consegnate a Chivu.
Al di là del goal che ha deciso la partita, l'ex City ha mostrato qualità e sicurezza sin dai primi palloni toccati, sfruttando la 'connection' con Akanji.
Del resto i due hanno giocato 58 partite insieme con la maglia del Manchester City, un fattore importante che Chivu sicuramente sfrutterà.
Le incognite su Stones erano prettamente di livello fisico, ma se sta bene non può essere considerato una semplice alternativa. Si tratta praticamente di un titolare aggiunto.