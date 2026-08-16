Stones subito al top, Akanji e Bastoni intoccabili, Bisseck per la conferma, Pavard is back: chi gioca titolare nella difesa dell'Inter?

Come detto, ci sono due posti occupati. Due certezze nella difesa dell'Inter che si chiamano Akanji e Bastoni.

L'ex City lo scorso anno è stato il migliore come rendimento, con pochissime sbavature nell'arco della stagione.

Lo svizzero è diventato subito il leader difensivo di Chivu, assimilando subito il sistema di gioco nerazzurro.

Lui e Bastoni non si toccano. L'italiano ha vissuto una stagione complicata e sembrava pronto a lasciare l'Inter in estate.

Ma alla fine è rimasto e i nerazzurri non hanno nessuna intenzione di svalutare il suo status. Resta uno dei giocatori più importanti e preziosi dell'Inter, sia in termini tecnici che economici. Chivu ha tutta l'intenzione di rilanciarlo per riportarlo ai massimi livelli.