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Bisseck Bastoni PavardGetty Images
Marco Trombetta

Stones subito al top, Akanji e Bastoni intoccabili, Bisseck per la conferma, Pavard is back: chi gioca titolare nella difesa dell'Inter?

Serie A
Inter

Cambiano le gerarchie nella difesa dell'Inter con l'arrivo di Stones e la conferma di Pavard: andiamo ad analizzare le possibili scelte di Chivu.

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Tra nuovi arrivi e grandi ritorni, la difesa dell'Inter si presenta alla stagione 2026-27 con le solite certezze ma anche con qualche possibile novità.

Chivu si ritrova con cinque profili di grande affidamento e se due posti sembrano comunque occupati, l'ultimo è decisamente in ballo.

  • AKANJI E BASTONI INTOCCABILI

    Come detto, ci sono due posti occupati. Due certezze nella difesa dell'Inter che si chiamano Akanji e Bastoni.

    L'ex City lo scorso anno è stato il migliore come rendimento, con pochissime sbavature nell'arco della stagione.

    Lo svizzero è diventato subito il leader difensivo di Chivu, assimilando subito il sistema di gioco nerazzurro.

    Lui e Bastoni non si toccano. L'italiano ha vissuto una stagione complicata e sembrava pronto a lasciare l'Inter in estate.

    Ma alla fine è rimasto e i nerazzurri non hanno nessuna intenzione di svalutare il suo status. Resta uno dei giocatori più importanti e preziosi dell'Inter, sia in termini tecnici che economici. Chivu ha tutta l'intenzione di rilanciarlo per riportarlo ai massimi livelli.

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  • BISSECK A CACCIA DI CONFERME

    Poi c'è Bisseck, potenzialmente il terzo titolare della difesa nerazzurra.

    Nell'ultima stagione è partito in sordina, ma poi si è preso il posto a suon di grandi prestazioni.

    Il tedesco è cresciuto tantissimo, annullando quasi totalmente gli errori tecnici che lo avevano condizionato nella prima stagione in nerazzurro.

    La seconda parte di campionato è stata da top assoluto e tra tutti i difensori dell'Inter è quello che ha più propensione offensiva e pericolosità su palla inattiva.

    Una risorsa in entrambe le fasi a cui difficilmente Chivu rinuncerà.

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  • Stones Inter GFX GOAL HDGOAL

    UNO STONES COSI' LO LASCI FUORI?

    Ma attenzione a John Stones, che si è presentato alla grande in maglia Inter.

    Esordio dalla panchina nell'amichevole contro il Betis e subito ottime risposte consegnate a Chivu.

    Al di là del goal che ha deciso la partita, l'ex City ha mostrato qualità e sicurezza sin dai primi palloni toccati, sfruttando la 'connection' con Akanji.

    Del resto i due hanno giocato 58 partite insieme con la maglia del Manchester City, un fattore importante che Chivu sicuramente sfrutterà.

    Le incognite su Stones erano prettamente di livello fisico, ma se sta bene non può essere considerato una semplice alternativa. Si tratta praticamente di un titolare aggiunto.

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  • IL GRANDE RITORNO DI PAVARD

    Infine non possiamo dimenticarci di Benjamin Pavard, forse il migliore come prestazioni in questo pre-campionato nerazzurro.

    Nonostante sia stato considerato in uscita dalla società sin dal primo giorno di ritiro, si è messo a disposizione con una serietà e un'attitudine invidiabili, dimostrando di volersi giocare una possibilità all'Inter.

    Considerando che Romero e sfumato e le difficoltà ad acquistare un altro centrale, è molto probabile che alla fine questa possibilità gli venga data. Del resto perché privarsi di un Pavard in queste condizioni?

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