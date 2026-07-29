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Lelio Donato

Stones all'Inter, come sono andate le ultime stagioni col Manchester City: numero di presenze e infortuni del nuovo difensore nerazzurro

Serie A
Inter

Il difensore inglese arriva all'Inter dopo dieci anni in cui ha vinto tutto col Manchester City, ma non sempre da protagonista anche a causa di qualche infortunio: come sono andate le ultime stagioni di Stones?

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L'Inter ha scelto John Stones. Sarà lui a guidare la difesa nerazzurra nella prossima stagione.

I colpi a parametro zero, d'altronde, sono da sempre la specialità di Marotta che ha spesso fatto grandi affari sia alla Juventus che all'Inter.

Nel caso di Stones le qualità non sono ovviamente in discussione, così come l'esperienza internazionale e la mentalità da vincente che porterà all'interno dello spogliatoio.

Altra cosa è il rendimento offerto nelle ultime stagioni col Manchester City. E soprattutto il numero di infortuni che lo ha spesso costretto a stop più o meno lunghi.

Ma quanto ha giocato davvero e com'è andato Stones negli ultimi anni?

  • DIECI ANNI E DICIANNOVE TROFEI AL CITY

    Partiamo da un presupposto fondamentale nell'analisi dei numeri di Stones.

    L'ingaggio dell'inglese a parametro zero è potenzialmente un grande colpo dell'Inter. Stiamo infatti parlando di un giocatore che è rimasto per dieci stagioni in un Manchester City capace di vincere tutto quello che è possibile vincere.

    In totale sono state 195 le partite giocate da Stones con i Citizens, con diciannove goal segnati e nove assist all'attivo.

    Ricchissimo come detto il palmares in cui figurano sei Premier League, una Champions (vinta peraltro in finale proprio contro l'Inter), una Supercoppa Europea, tre FA Cup, due Community Shield, cinque Coppe di Lega e un Mondiale per Club.

    Totale? Diciannove trofei in dieci stagioni. Semplicemente un vincente, insomma.

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  • SEI MESI SENZA GIOCARE IN PREMIER

    Ma allora da cosa vengono i dubbi su Stones?

    L'ultima stagione del difensore, che ha compiuto 32 anni a maggio, è stata particolarmente tribolata a causa degli infortuni.

    Stones si era fermato a inizio dicembre per un serio problema alla coscia che lo ha tenuto fuori fino a metà febbraio.

    Ma anche quando è rientrato Stones ha giocato pochissimo, venendo schierato titolare da Guardiola solo all'ultima di campionato per salutare il suo pubblico.

    Appena nove le presenze del difensore nell'ultima Premier League a cui aggiungerne altre nove nelle coppe per un totale di diciotto.

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  • MA PROTAGONISTA AI MONDIALI CON L'INGHILTERRA

    I dubbi sulle reali condizioni fisiche di Stones sono stati in parte già fugati però durante i Mondiali.

    Nonostante, come detto sopra, abbia giocato pochissimi minuti col City negli ultimi sei mesi infatti Tuchel ha deciso di convocarlo. E lo schierato spesso titolare.

    Stones è sceso in campo dal 1' nel debutto contro il Ghana. Poi per lui quattro panchine di fila prima di tornare protagonista giocando i quarti contro la Norvegia (supplementari compresi) e la semifinale contro l'Argentina.

    Tuchel lo ha invece risparmiato nella finalina quando Stones è rimasto in panchina per tutta la gara.

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  • LE ULTIME STAGIONI DI STONES

    Analizziamo ora le ultime stagioni di Stones col Manchester City.

    Detto dell'ultima, pesantemente condizionata da un infortunio, anche in quella precedente il difensore aveva giocato pochissimo sempre a causa di problemi fisici.

    Appena undici le presenze nella Premier League 2024/25 per un totale di venti tra campionato e coppe.

    Leggermente meglio era andata l'anno prima quando Stones aveva messo insieme ventotto presenze complessive ma aveva anche saltato nove partite di Premier sempre per infortunio.

    Gli infortuni, soprattutto di natura muscolare, sono stati in realtà una costante della carriera di Stones che ha superato le trenta presenze stagionali solo quattro volte in dieci anni. L'ultima nel 2022/23.

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