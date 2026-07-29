Stones all'Inter, come sono andate le ultime stagioni col Manchester City: numero di presenze e infortuni del nuovo difensore nerazzurro









L'Inter ha scelto John Stones. Sarà lui a guidare la difesa nerazzurra nella prossima stagione.

I colpi a parametro zero, d'altronde, sono da sempre la specialità di Marotta che ha spesso fatto grandi affari sia alla Juventus che all'Inter.

Nel caso di Stones le qualità non sono ovviamente in discussione, così come l'esperienza internazionale e la mentalità da vincente che porterà all'interno dello spogliatoio.

Altra cosa è il rendimento offerto nelle ultime stagioni col Manchester City. E soprattutto il numero di infortuni che lo ha spesso costretto a stop più o meno lunghi.

Ma quanto ha giocato davvero e com'è andato Stones negli ultimi anni?