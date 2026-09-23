Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Pio Esposito Thuram InterGetty Images
Marco Trombetta

Stessi minuti, stessi goal: tra Thuram e Pio Esposito non c'è un titolare, la gestione dell'attacco dell'Inter

Serie A
Inter

Le gerarchie in attacco nell'Inter sono in continua evoluzione: Pio Esposito e Thuram sono praticamente 'uguali'.

Pubblicità

L'Inter continua ad essere una macchina da goal. 89 goal nello scorso campionato, già 15 in queste prime cinque giornate, tre di media a partita.

Lautaro e la costante, poi ci sono Thuram e Pio Esposito, praticamente alla pari in questo inizio di stagione.

  • STESSI MINUTI GIOCATI

    Tra campionato e Champions League, Pio e Thuram hanno disputato lo stesso numero di minuti.

    Quattro presenze da titolare su cinque in Serie A per l'italiano (subentrato solo contro la Roma), solo due dal 1' su quattro per il francese, che però ha giocato titolare in Champions.

    Quello che salta all'occhio è il dato sui minuti: 290 complessivi per entrambi, a testimonianza della gestione oculata di Chivu.

    • Pubblicità

  • STESSO NUMERO DI GOAL

    Due goal e due assist per Thuram, due goal e un assist per Pio Esposito.

    Anche per quanto riguarda le marcature segnate, i due attaccanti nerazzurri sono allo stesso livello.

    E tra l'altro hanno segnato entrambi solo a San Siro, un altro dato che li accomuna. Pio contro Monza e Udinese, il Tikus contro Napoli e sempre contro i friulani.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • CHI E' IL TITOLARE CON LAUTARO?

    La gerarchia, lì davanti nell'Inter, è in continua evoluzione e probabilmente non sarà mai realmente definita nel corso della stagione.

    Se Lautaro è da considerare intoccabile, Pio Esposito e Thuram sono destinati ad alternarsi al fianco del Toro. Non c'è e non ci sarà un vero titolare fisso tra i due.

    E questa è anche un po' la forza dell'Inter, avere praticamente tre attaccanti che danno le stesse garanzie, con la speranza di Thuram di mettere completamente da parte i problemi fisici e l'obiettivo di Pio Esposito di portare avanti una crescita sempre più evidente.

    In base al tipo di partita, e agli impegni, avranno entrambi la possibilità di giocare e segnare tanto. Ugualmente importanti, ugualmente titolari. Come dimostrano i loro numeri.

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google
Serie A
Inter crest
Inter
INT
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR