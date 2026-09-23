Stessi minuti, stessi goal: tra Thuram e Pio Esposito non c'è un titolare, la gestione dell'attacco dell'Inter

La gerarchia, lì davanti nell'Inter, è in continua evoluzione e probabilmente non sarà mai realmente definita nel corso della stagione.

Se Lautaro è da considerare intoccabile, Pio Esposito e Thuram sono destinati ad alternarsi al fianco del Toro. Non c'è e non ci sarà un vero titolare fisso tra i due.

E questa è anche un po' la forza dell'Inter, avere praticamente tre attaccanti che danno le stesse garanzie, con la speranza di Thuram di mettere completamente da parte i problemi fisici e l'obiettivo di Pio Esposito di portare avanti una crescita sempre più evidente.

In base al tipo di partita, e agli impegni, avranno entrambi la possibilità di giocare e segnare tanto. Ugualmente importanti, ugualmente titolari. Come dimostrano i loro numeri.