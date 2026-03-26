Sterling delude col Feyenoord e finisce nel mirino: "Giocatore inutile, se ne vada a Ibiza"

L'ex stella del Manchester City e del Liverpool ha messo a segno un solo assist nelle sue prime cinque presenze con la maglia del club di Rotterdam, nella vittoria contro l'Excelsior. La sua prestazione nel recente pareggio per 1-1 contro l'Ajax è stata particolarmente deludente, tanto che Van Persie lo ha sostituito dopo soli 55 minuti, mentre il Feyenoord cercava di rimettersi in partita.

Il collega commentatore Willem van Hanegem ha fatto eco alle preoccupazioni di Van der Gijp, chiedendosi se Sterling abbia ancora le caratteristiche fisiche per competere ai massimi livelli. "Non c'era proprio, no. Se fossi in loro, chiederei indietro i soldi e direi: vai a casa", ha sostenuto l'ex centrocampista del Feyenoord. "Non si dovrebbe far giocare un giocatore del genere. Una volta era un buon giocatore; era ancora in forma e veloce, ma questo è tutto. Se ti urta, cade. Non è assurdo? Non dovresti farlo nemmeno tu come giocatore. Se gli manca la velocità e ha la palla, gli passano semplicemente sopra. È inutile."