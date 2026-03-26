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Sterling delude col Feyenoord e finisce nel mirino: "Giocatore inutile, se ne vada a Ibiza"
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"DOVREBBE ANDARSENE AD IBIZA"
Van der Gijp ha espresso un giudizio spietato sull'attuale forma di Sterling, suggerendo all'ala di ritirarsi immediatamente. Il 31enne è approdato al Feyenoord come svincolato dopo la risoluzione del contratto con il Chelsea, ma non è riuscito a ritrovare quello stato di forma che un tempo l'ha reso uno degli attaccanti più temuti d'Europa.
Intervenendo al podcast Willem & Wessel, Van der Gijp non ha usato mezzi termini, affermando: "Dovrebbe semplicemente andare da Robin van Persie e dirgli: 'Smettiamola, non funzionerà, non va bene né per me, né per te, né per il club'". Non stai aiutando nessuno. Dovrebbe semplicemente andare a Ibiza, mettersi il costume da bagno e mangiare una deliziosa paella con sua moglie. Allora si divertirebbe un mondo. Ma questo non funzionerà più per lui. Che peccato."
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"NON SI DOVREBBE FAR GIOCARE UN GIOCATORE DEL GENERE"
L'ex stella del Manchester City e del Liverpool ha messo a segno un solo assist nelle sue prime cinque presenze con la maglia del club di Rotterdam, nella vittoria contro l'Excelsior. La sua prestazione nel recente pareggio per 1-1 contro l'Ajax è stata particolarmente deludente, tanto che Van Persie lo ha sostituito dopo soli 55 minuti, mentre il Feyenoord cercava di rimettersi in partita.
Il collega commentatore Willem van Hanegem ha fatto eco alle preoccupazioni di Van der Gijp, chiedendosi se Sterling abbia ancora le caratteristiche fisiche per competere ai massimi livelli. "Non c'era proprio, no. Se fossi in loro, chiederei indietro i soldi e direi: vai a casa", ha sostenuto l'ex centrocampista del Feyenoord. "Non si dovrebbe far giocare un giocatore del genere. Una volta era un buon giocatore; era ancora in forma e veloce, ma questo è tutto. Se ti urta, cade. Non è assurdo? Non dovresti farlo nemmeno tu come giocatore. Se gli manca la velocità e ha la palla, gli passano semplicemente sopra. È inutile."
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VAN PERSIE LO SPRONA
Nonostante le critiche sempre più aspre da parte dei media olandesi, l’allenatore Robin van Persie mantiene pubblicamente un atteggiamento più diplomatico, pur ammettendo di aspettarsi di più dal suo acquisto di punta della finestra invernale. L’ex attaccante dell’Arsenal e del Manchester United spera ardentemente che Sterling ritrovi il suo ritmo, mentre il Feyenoord punta a conquistare il secondo posto nella classifica dell’Eredivisie.
"La cosa più importante è vincere le partite in questo periodo in cui Raheem sta migliorando sempre di più la sua forma fisica", ha detto Van Persie ai giornalisti. "Rispetto e riconosco da dove viene, ma allo stesso tempo dobbiamo ottenere risultati come club. Dobbiamo finire secondi, è semplice. Credo che stia facendo progressi in termini di forma fisica e di prestazioni. Allo stesso tempo, vorrei vedere un maggiore impatto sia senza palla che con la palla".
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POCHI MESI PER CONVINCERE
Con il suo contratto in scadenza alla fine della stagione, Sterling si trova ad affrontare alcuni mesi decisivi per la sua carriera professionale. Il calciatore della Nazionale inglese spera di avere un'altra occasione per dimostrare il proprio valore a Van Persie quando il Feyenoord farà visita all'FC Volendam dopo la pausa per le partite internazionali.
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