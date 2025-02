Stefanos Tzimas, il talento greco esploso con Klose e già acquistato dal Brighton per 25 milioni

Il diciannovenne attaccante sta stupendo al Norimberga, alla sua prima stagione lontano dalla Grecia. E in estate se ne andrà in Premier League.

Se iniziate a digitare "Stefanos T" su Google, la prima ricerca vi porterà a uno dei migliori atleti greci dei tempi moderni: Stefanos Tsitsipas, campione di tennis.

Al secondo posto c'è l'omonimo Stefanos Tzimas. E di questo passo non trascorrerà molto tempo prima che balzi in prima posizione. 19 anni, dalla scorsa estate gioca al Norimberga nella 2. Bundesliga e si è già assicurato un trasferimento al Brighton in cambio di 25 milioni di euro all'ultimo giorno della finestra di mercato invernale. Ciò lo ha reso uno dei giocatori più costosi di tutti i tempi senza avere nemmeno una presenza in Nazionale.

Anche squadre come Chelsea, Liverpool e Bayern sono state accostate a Tzimas. E dunque, perché alcuni dei più importanti club del continente erano così ansiosi di accaparrarselo?