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Stefan Effenberg Rebel UnitedGetty Images/Footballco
Christian Guinin

Stefan Effenberg “nemico pubblico numero uno”, così uno scandalo ai Mondiali ha distrutto la sua promettente carriera nella nazionale tedesca

Rebel United
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Coppa del Mondo
S. Effenberg

Un tempo Stefan Effenberg era la grande speranza del calcio tedesco. Invece di trasformare il suo talento in una carriera gloriosa, mostrò il dito medio ai tifosi e venne espulso dalla nazionale durante i Mondiali 1994. Litigi con i compagni, relazioni con la moglie di un collega, guida in stato di ebbrezza e un’autobiografia piena di foto erotiche e errori ortografici. Ecco la parte numero 14 della nostra serie Rebel United.

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La carriera di Stefan Effenberg decollò nel 1987-88 al Borussia Mönchengladbach: appena diventato allenatore dei “Fohlen”, Wolf Werner notò il talento del diciottenne e lo promosse in prima squadra. Fin da subito fu chiaro che Effenberg non era il tipico centrocampista tedesco: in campo si distingueva per coraggio, aggressività e naturale autorità.

A 20 anni era già il leader di un Gladbach allora ombra di sé stesso, lontano dal calcio vincente degli anni ’70. Mostrava grande classe, ma fin da subito fu chiaro che Effenberg rispettava solo le proprie regole. Non importava che di fronte avesse un compagno o l’arbitro: se qualcosa non gli andava giù, lo diceva o, peggio, perdeva le staffe. Cartellini gialli, litigi e tensioni lo seguivano ovunque.

  • IL BAYERN E LO SCONTRO CON HEYNCKES

    Bastarono tre anni perché anche il Bayern Monaco notasse Effenberg. Il trasferimento a Monaco sembrava il palcoscenico ideale per il suo salto verso la celebrità mondiale, e per un periodo lo fu. Giocò bene, segnò, fornì assist e diventò presto un pilastro della squadra.

    Tuttavia, anche nel club più vincente di Germania non rinunciò alle sue intemperanze. Ribelle per natura, rifiutò di piegarsi alle regole e finì per scontrarsi con staff e compagni. Emblematica fu la stagione 1991/92, quando il Bayern lottò per non retrocedere fino alla terzultima giornata, chiudendo al decimo posto e consumando tre allenatori: Jupp Heynckes, Sören Lerby ed Erich Ribbeck.

    Dopo l’addio di giocatori esperti e leader, in squadra mancava una gerarchia chiara. Effenberg, ormai in nazionale, si impose come leader ma non era ancora pronto, e entrò in rotta di collisione con Heynckes. Il culmine arrivò negli spogliatoi, quando Effenberg gridò: «Ehi, Heynckes, andiamo fuori a chiarire le cose!».

    Poco dopo l’allenatore, futuro vincitore della tripletta, si dimise e anche per Effenberg, almeno in un primo momento, l’avventura a Monaco finì.

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  • Stefan EffenbergGetty Images

    LO SCANDALO AI MONDIALI 1994 CHE HA SEGNATO LA CARRIERA DI EFFENBERG

    Dopo due stagioni altalenanti alla Fiorentina, tra retrocessione e promozione, arrivò il momento che lo rese immortale. Non segnò goal né vinse titoli, ma un solo gesto lo trasformò da figura già controversa a «nemico pubblico numero uno». Ai Mondiali USA 1994, a 25 anni, era al vertice della carriera: fisicamente dominante e tecnicamente brillante, tra i migliori centrocampisti europei.

    Ma a finire sui giornali non furono le sue prestazioni, bensì un episodio che ancora oggi lo perseguita. Nell’ultima gara del girone contro la Corea del Sud la Germania era avanti 3-0 all’intervallo, ma nella fornace di Dallas, con 48 gradi, nel secondo tempo ha sofferto e ha chiuso 3-2. I tifosi tedeschi, delusi, hanno fischiato.

    Al 75’ il c.t. Berti Vogts, vedendolo esausto, lo sostituisce con Thomas Helmer e la curva lo sommerge di fischi. Invece di ignorarli, Effenberg, stremato, si è voltato verso la tribuna e ha mostrato il dito medio. Restò lì, calmo e provocatorio, e tenne il gesto davanti agli spettatori sbalorditi.

    Nonostante non esista alcuna documentazione ufficiale dell’episodio, quel gesto è rimasto tra le immagini più memorabili dei Mondiali tedeschi.

    Le reazioni non si fecero attendere. La stampa insorse e la DFB intervenne subito con misure disciplinari. Il presidente Egidius Braun e Vogts si consultarono quella notte e decisero di fare di lui un esempio, come ritengono ancora oggi i giocatori di allora.

    Quel gruppo del 1994 non era una squadra, ma un insieme di ego. A pesare furono anche il caso Illgner, il dibattito sulle mogli dei giocatori e la rottura pubblica tra Matthäus e Vogts. A ciò si aggiungono i commenti al vetriolo dell’Imperatore Franz Beckenbauer, allora editorialista della «Bild», rivolti al suo successore. «Vogts è stato messo alle strette», ricordano i testimoni in una serie di documentari della ARD sul fallimento tedesco.

    Le mancanze di disciplina e la fiducia tradita che Vogts constatò nei giocatori durante il torneo: alla fine fu Effenberg a pagarne le conseguenze. Rifiutò di scusarsi pubblicamente, così venne espulso dal gruppo e rispedito subito a casa. Nessuna squalifica, nessuna multa, solo il ritorno a casa. La decisione, vista come eccessiva per una semplice “sciocchezza”, allargò ulteriormente la distanza tra Vogts e il gruppo.

    «A quel punto avrebbero dovuto cacciare altri quattro o cinque giocatori», ricorda Mario Basler. Alla fine la Germania campione del mondo uscì ai quarti contro la Bulgaria. E Effenberg?

    La sua carriera in Nazionale finì lì: Corea del Sud fu l’ultima partita ufficiale. A parte due amichevoli nel settembre 1998 contro Malta e Romania, in cui tornò in campo per 180 minuti ancora sotto Vogts, la sua avventura in Nazionale finì lì. Non per infortunio o per calo di forma, ma per non aver saputo controllarsi per due secondi.

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  • Stefan EffenbergGetty Images

    IL PREDILETTO DI HITZFELD

    Non si scusò nemmeno dopo la sospensione. Effenberg non mostrò pentimento; anzi, gli scandali aumentarono. Dopo un secondo periodo di tre anni al Borussia Mönchengladbach, forse il più tranquillo della sua carriera, il Bayern Monaco lo richiamò con un’offerta che, dopo la sua altalenante prima esperienza a Monaco, non poté rifiutare.

    Sportivamente la scelta si rivelò vincente: tra il 1999 e il 2001, da capitano, Effenberg portò il Bayern a tre scudetti consecutivi e, nel 2001, a una epica vittoria in Champions League contro il Valencia ai rigori. Fu proprio lui a segnare il goal del pareggio nei tempi regolamentari dal dischetto, dopo che Mehmet Scholl aveva fallito un tentativo dagli undici metri.

    Nonostante il carattere polemico, era il giocatore prediletto di Ottmar Hitzfeld, chiamato a trasformare il ribelle “FC Hollywood” in un gruppo compatto. Lo svizzero ne fece il suo braccio destro in campo, consacrandolo come “Cheffe”. Nemmeno la guida in stato di ebbrezza dell’ottobre 1998 (tasso di 1,1 per mille) compromise il loro rapporto, anche se il club lo multò pesantemente.

    Anche nel periodo di massimo splendore con la squadra più titolata di Germania, all’apice della carriera, lo scandalo era sempre dietro l’angolo. Il motivo principale era il suo famigerato conflitto con Lothar Matthäus. Pallone d’Oro e campione del mondo, Matthäus era una leggenda del calcio internazionale, ma a Effenberg non importava. I due si scontravano spesso e si criticavano in pubblico. Pare che i compagni dovessero scegliere tra un gruppo o l'altro.

    A ciò si aggiunse il clamore per la relazione di Effenberg con Claudia, moglie del compagno Thomas Strunz: un boccone prelibato per la stampa scandalistica, che sperava in una rottura nello spogliatoio del Bayern. «Cheffe», imperterrito, sposò Claudia nel dicembre 2004, dopo il divorzio da Martina.

    Rimase celebre la sua conferenza stampa a Monaco: parlava di sé in terza persona («Uno come Stefan Effenberg non si può spezzare») e mandava al diavolo i giornalisti. Non si faceva intimidire dalle critiche dei suoi «amici del Sole».



  • Stefan EffenbergGetty Images

    NESSUNA SCUSA NELL'AUTOBIOGRAFIA

    Anche dopo il ritiro nel 2004, seguito a un’esperienza poco riuscita al VfL Wolfsburg, Effenberg non è passato inosservato. Un addio discreto non faceva per lui: così, già nel 2003, pubblicò l’autobiografia “Ich hab’s allen gezeigt” (“L’ho fatto vedere a tutti”), attaccando ex allenatori, compagni, media e persino tifosi.

    Il tono era volgare e personale. Attaccò di nuovo Matthäus, difese i suoi momenti più discussi e non si scusò per nulla: né per il dito medio, né per la relazione extraconiugale, né per gli scandali. Come se non bastasse, il volume includeva foto erotiche con Claudia e una serie di errori ortografici che gli valsero ulteriori scherni dai media.

    Che lo si amasse o lo si odiasse, Effenberg resterà una figura carismatica del calcio tedesco. Provocatore fino in fondo, ha seguito solo le sue regole.

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