Stefan Effenberg “nemico pubblico numero uno”, così uno scandalo ai Mondiali ha distrutto la sua promettente carriera nella nazionale tedesca

Dopo due stagioni altalenanti alla Fiorentina, tra retrocessione e promozione, arrivò il momento che lo rese immortale. Non segnò goal né vinse titoli, ma un solo gesto lo trasformò da figura già controversa a «nemico pubblico numero uno». Ai Mondiali USA 1994, a 25 anni, era al vertice della carriera: fisicamente dominante e tecnicamente brillante, tra i migliori centrocampisti europei.

Ma a finire sui giornali non furono le sue prestazioni, bensì un episodio che ancora oggi lo perseguita. Nell’ultima gara del girone contro la Corea del Sud la Germania era avanti 3-0 all’intervallo, ma nella fornace di Dallas, con 48 gradi, nel secondo tempo ha sofferto e ha chiuso 3-2. I tifosi tedeschi, delusi, hanno fischiato.

Al 75’ il c.t. Berti Vogts, vedendolo esausto, lo sostituisce con Thomas Helmer e la curva lo sommerge di fischi. Invece di ignorarli, Effenberg, stremato, si è voltato verso la tribuna e ha mostrato il dito medio. Restò lì, calmo e provocatorio, e tenne il gesto davanti agli spettatori sbalorditi.

Nonostante non esista alcuna documentazione ufficiale dell’episodio, quel gesto è rimasto tra le immagini più memorabili dei Mondiali tedeschi.

Le reazioni non si fecero attendere. La stampa insorse e la DFB intervenne subito con misure disciplinari. Il presidente Egidius Braun e Vogts si consultarono quella notte e decisero di fare di lui un esempio, come ritengono ancora oggi i giocatori di allora.

Quel gruppo del 1994 non era una squadra, ma un insieme di ego. A pesare furono anche il caso Illgner, il dibattito sulle mogli dei giocatori e la rottura pubblica tra Matthäus e Vogts. A ciò si aggiungono i commenti al vetriolo dell’Imperatore Franz Beckenbauer, allora editorialista della «Bild», rivolti al suo successore. «Vogts è stato messo alle strette», ricordano i testimoni in una serie di documentari della ARD sul fallimento tedesco.

Le mancanze di disciplina e la fiducia tradita che Vogts constatò nei giocatori durante il torneo: alla fine fu Effenberg a pagarne le conseguenze. Rifiutò di scusarsi pubblicamente, così venne espulso dal gruppo e rispedito subito a casa. Nessuna squalifica, nessuna multa, solo il ritorno a casa. La decisione, vista come eccessiva per una semplice “sciocchezza”, allargò ulteriormente la distanza tra Vogts e il gruppo.

«A quel punto avrebbero dovuto cacciare altri quattro o cinque giocatori», ricorda Mario Basler. Alla fine la Germania campione del mondo uscì ai quarti contro la Bulgaria. E Effenberg?

La sua carriera in Nazionale finì lì: Corea del Sud fu l’ultima partita ufficiale. A parte due amichevoli nel settembre 1998 contro Malta e Romania, in cui tornò in campo per 180 minuti ancora sotto Vogts, la sua avventura in Nazionale finì lì. Non per infortunio o per calo di forma, ma per non aver saputo controllarsi per due secondi.