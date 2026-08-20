Stankovic torna sul mercato dopo l'acquisto di Jones? Cosa cambia per il suo futuro e la posizione dell'Inter

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Curtis Jones entra, ma chi esce dal centrocampo dell'Inter?
Di certo l'acquisto dell'inglese, fortemente voluto da Chivu e inseguito per mesi, è stato particolarmente oneroso.
Inoltre riduce ulteriormente gli spazi in un reparto già particolarmente abbondante con i vari Zielinski, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Sucic e Stankovic in corso per tre posti.
Ecco perché proprio il futuro di quest'ultimo in nerazzurro potrebbe tornare in discussione nei prossimi giorni.