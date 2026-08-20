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Lelio Donato

Stankovic torna sul mercato dopo l'acquisto di Jones? Cosa cambia per il suo futuro e la posizione dell'Inter

Calciomercato
Inter

L'acquisto di Curtis Jones potrebbe cambiare il destino di Aleksandar Stankovic all'Inter ma il giocatore vuole restare, piace a Chivu e la società pensa di tenerlo. Tutto rimandato a gennaio.

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Curtis Jones entra, ma chi esce dal centrocampo dell'Inter?

Di certo l'acquisto dell'inglese, fortemente voluto da Chivu e inseguito per mesi, è stato particolarmente oneroso.

Inoltre riduce ulteriormente gli spazi in un reparto già particolarmente abbondante con i vari Zielinski, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Sucic e Stankovic in corso per tre posti.

Ecco perché proprio il futuro di quest'ultimo in nerazzurro potrebbe tornare in discussione nei prossimi giorni.

  • UN'ESTATE DA PROTAGONISTA

    Partiamo da un presupposto importante. Di tutti i centrocampisti attualmente presenti in rosa Stankovic è il più giovane per distacco.

    E a ventuno anni appena compiuti il figlio di Deki è reduce peraltro da un'ottima stagione col Club Brugge. Tanto che in estate l'Inter ha deciso di esercitare subito la recompra versando 23 milioni di euro ai belgi. Discorso chiuso? Neanche per sogno.

    Qualche settimana dopo sul tavolo dei nerazzurri era infatti arrivata un'offerta pari quasi al doppio, ovvero una quarantina di milioni. Offerta rispedita al mittente perché intanto Stankovic junior stava convincendo tutti.

    Durante l'estate è stato tra i migliori offrendo ottime prestazioni sia come mezzala che come vice Calhanoglu in cabina di regia. Così che la sua permanenza sembrava ormai scontata. Sembrava, appunto.


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  • COSA CAMBIA L'ACQUISTO DI JONES

    Già perché l'acquisto di Curtis Jones dal Liverpool rischia di cambiare nuovamente tutto.

    Adesso i centrocampisti a disposizione di Chivu sono addirittura sette. Ma le maglie da titolare restano solo tre.

    Un'abbondanza che farebbe felice ogni allenatore ma potrebbe scontentare qualcuno dei giocatori in questione. Mkhitaryan, certo, non potrà giocarle tutti così come Calhanoglu.

    Allo stesso tempo però Sucic, in costante crescita come dimostrato anche ai recenti Mondiali, reclama maggiore spazio rispetto alla scorsa stagione. E lo stesso vale per Zielinski.

    Insieme all'intoccabile Barella poi è difficile non immaginare Jones tra i titolari della nuova Inter. Ecco perché Stankovic rischia davvero di giocare poco. O pochissimo.

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  • LA VOLONTÀ DI STANKOVIC E LA STIMA DI CHIVU

    Fino ad oggi in ogni caso Stankovic non ha mai palesato la volontà di lasciare l'Inter, anzi.

    Dopo essere nato e cresciuto a pochi metri da 'San Siro', ora che è tornato vorrebbe giocarsi la sua occasione in nerazzurro.

    Secondo quanto riporta 'Sky Sport' insomma neppure l'acquisto di Jones ha fatto cambiare idea al centrocampista serbo.

    Anche perché Stankovic sa bene di godere della massima stima di Chivu, che lo ha visto crescere in Primavera e dunque ne conosce alla perfezione pregi e difetti.

    La sensazione insomma che è la sua parabola all'Inter possa essere molto simile a quella di Pio Esposito, altro giovane talento coltivato da Chivu e lanciato senza fretta.

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  • LE OFFERTE E LA POSIZIONE DELL'INTER

    Di certo, nel caso in cui Stankovic volesse partire, le offerte non mancherebbero.

    Molti club di Premier League hanno già chiesto informazioni all'Inter sul giocatore mentre in Italia tra le società interessate per un eventuale prestito si sarebbe fatto avanti il Torino.

    Al momento però la volontà comune di società e calciatore resta quella di proseguire insieme almeno fino a gennaio.

    Stankovic, insomma, vuole capire quanto spazio può avere all'Inter. E solo tra qualche mese valutare un'eventuale partenza in prestito se il suo minutaggio risultasse troppo basso.

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