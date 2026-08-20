Stankovic torna sul mercato dopo l'acquisto di Jones? Cosa cambia per il suo futuro e la posizione dell'Inter

Partiamo da un presupposto importante. Di tutti i centrocampisti attualmente presenti in rosa Stankovic è il più giovane per distacco.

E a ventuno anni appena compiuti il figlio di Deki è reduce peraltro da un'ottima stagione col Club Brugge. Tanto che in estate l'Inter ha deciso di esercitare subito la recompra versando 23 milioni di euro ai belgi. Discorso chiuso? Neanche per sogno.

Qualche settimana dopo sul tavolo dei nerazzurri era infatti arrivata un'offerta pari quasi al doppio, ovvero una quarantina di milioni. Offerta rispedita al mittente perché intanto Stankovic junior stava convincendo tutti.

Durante l'estate è stato tra i migliori offrendo ottime prestazioni sia come mezzala che come vice Calhanoglu in cabina di regia. Così che la sua permanenza sembrava ormai scontata. Sembrava, appunto.



