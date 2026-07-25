Standard Liegi-Juventus 0-1, pagelle e tabellino: Miretti segna il primo goal dell'estate bianconera, Boga non si accende, Douglas Luiz ci prova, Kalulu tra i migliori

La Juventus, evidentemente imballata per i pesanti carichi di lavoro, fatica ma segna la prima rete dopo lo 0-0 contro il Basilea e batte lo Standard Liegi per 0-1 nella seconda amichevole estiva.
Il primo tempo si gioca su ritmi molto blandi con lo Standard che parte meglio cercando di mettere subito sotto pressione la difesa bianconera. La Juventus, che schiera in attacco il diciottenne Durmisi, di fatto non riesce mai a rendersi pericolosa. L'unica occasione è un colpo di testa tentato da Douglas Luiz, che finisce alto.
All'inizio della ripresa i bianconeri sembrano più vispi e dopo una decina di minuti sbloccano il risultato con Miretti, che buca il portiere avversario su punizione ma poco dopo fallisce il raddoppio praticamente a porta vuota mentre Perin deve impegnarsi per difendere il vantaggio. Fondamentale in particolare la parata in pieno recupero che salva il risultato.