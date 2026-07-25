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SOCCER FRIENDLY STANDARD VS JUVENTUSAFP
Lelio Donato

Standard Liegi-Juventus 0-1, pagelle e tabellino: Miretti segna il primo goal dell'estate bianconera, Boga non si accende, Douglas Luiz ci prova, Kalulu tra i migliori

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Standard Liegi vs Juventus
Standard Liegi
Juventus

Primo goal e prima vittoria della Juventus, che batte lo Standard Liegi per 0-1 grazie alla rete segnata da Fabio Miretti all'inizio della ripresa. Bianconeri molto imballati e tanti errori tecnici.

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La Juventus, evidentemente imballata per i pesanti carichi di lavoro, fatica ma segna la prima rete dopo lo 0-0 contro il Basilea e batte lo Standard Liegi per 0-1 nella seconda amichevole estiva.

Il primo tempo si gioca su ritmi molto blandi con lo Standard che parte meglio cercando di mettere subito sotto pressione la difesa bianconera. La Juventus, che schiera in attacco il diciottenne Durmisi, di fatto non riesce mai a rendersi pericolosa. L'unica occasione è un colpo di testa tentato da Douglas Luiz, che finisce alto.

All'inizio della ripresa i bianconeri sembrano più vispi e dopo una decina di minuti sbloccano il risultato con Miretti, che buca il portiere avversario su punizione ma poco dopo fallisce il raddoppio praticamente a porta vuota mentre Perin deve impegnarsi per difendere il vantaggio. Fondamentale in particolare la parata in pieno recupero che salva il risultato.

  • PAGELLE STANDARD LIEGI-JUVENTUS

    Kalulu (6.5) sempre tra i migliori, Celik (6) debutta senza squilli, Cambiaso (6.5) sbaglia tanto ma dà qualità, Douglas Luiz (6.5) tra i più attivi, Adzic (5) in difficoltà, Boga (5.5) lontano dal top, Miretti entra e la decide (6.5).


    JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio 6 (46' Perin 6.5); Kalulu 6.5, Gatti 6 (46' Celik 6), Kelly 5.5 (68' Cabal 6), Cambiaso 6.5 (68' Rugani); Locatelli 6 (68' Owusu 6), Douglas Luiz 6.5 (46' Arthur 5.5); Adzic 5 (46' Miretti 6.5), Licina 5.5 (46' Oboavwoduo 6), Boga 5.5 (67' Elimoghale 6); Durmisi 5.5 (46' Joao Mario 6). All. Spalletti 

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  • TABELLINO STANDARD LIEGI-JUVENTUS

    STANDARD LIEGI-JUVENTUS 0-1

    Marcatori: 55' Miretti

    STANDARD LIEGI (4-4-2): Epolo 6 (46' Pirard 5.5); Fossey 6 (67' Lawrence 6), Hautekiet 6 (75' Spoden sv), Karamoko 6 (75' Kokora sv), Mortensen 6 (75' Mohr sv); Abid 6 (76' Dierckx sv), Ilaimaharitra 6 (75' Sy sv), Nielsen 6 (67' El Hankouri 6), Drammeh 5.5 (75' Eckert sv); Nkada 5.5 (63' Nguene 6), Trouillet 5.5 (63' Touzghar 6). All. Euvrard 

    JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio 6 (46' Perin 6.5); Kalulu 6.5, Gatti 6 (46' Celik 6), Kelly 5.5 (68' Cabal 6), Cambiaso 6.5 (68' Rugani); Locatelli 6 (68' Owusu 6), Douglas Luiz 6.5 (46' Arthur 5.5); Adzic 5 (46' Miretti 6.5), Licina 5.5 (46' Oboavwoduo 6, 85' Gil sv), Boga 5.5 (67' Elimoghale 6); Durmisi 5.5 (46' Joao Mario 6). All. Spalletti 

    Arbitro: Vergoote

    Ammoniti: Miretti

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