Stallions in Kings League, quando giocano la prossima partita? Avversario, data e orario della squadra di Blur

Dopo aver partecipato alla Kings World Cup, gli Stallions di Blur prendono parte alla Kings League Italia nel 2025.

La Kings League continua ad allargarsi e dopo tanto attesa è sbarcata in Italia. Al termine della Kings World Cup Nations, che ha visto Milano e Torino ospitare il torneo (azzurri fuori, però, dopo appena due partite), parte la prima edizione della Kings League Italia.

Tra le squadre più seguite c'è sicuramente quella degli Stallions, che dopo aver partecipato alla Kings World Cup come rappresentante dell'Italia proverà a dire la sua in territorio italiano con Blur (Gianmarco Tocco) come presidente.

Blur, tra gli streamer più importanti d'Italia, ha scelto la propria rosa per partecipare al torneo e affrontare le altre undici squadre presenti, dai TRM dell'amico Marza ai Boomers di Fedez, passando per i Gear 7 di Manuuxo.