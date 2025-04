La stagione da incubo di Zirkzee può essere già finita: infortunio serio per l'attaccante del Manchester United

L'ex bolognese si è fatto male durante la partita persa 4-1 in casa del Newcastle: la sua prima annata inglese può essersi conclusa qui.

A Joshua Zirkzee, ormai, non mancava che questo: un infortunio serio. Proprio nel momento decisivo, non tanto in patria quanto in campo internazionale, della fin qui disgraziata stagione del Manchester United.

La partita malamente persa domenica pomeriggio in casa del Newcastle, che si è imposto per 4-1 su uno United già con la testa a Lione, non ha portato solo l'ennesima delusione di un'annata da sprofondo rosso: potrebbe aver segnato anche la fine della prima annata di Zirkzee in Premier League.

Perché proprio questo è ciò che trapela dall'Inghilterra: la stagione dell'ex attaccante del Bologna potrebbe essere già conclusa con diverse settimane d'anticipo. L'ultimo smacco di diversi mesi da dimenticare.