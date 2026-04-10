Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Live Scores, Stats, and the Latest News
Arne Slot Liverpool PSG submission GFXGOAL
Mark Doyle

La stagione da incubo del Liverpool di Arne Slot: fuori dalla corsa alla Premier League, a un passo dall’eliminazione in Champions e già eliminato dall’FA Cup

Liverpool
A. Slot
Champions League
Premier League
Paris Saint-Germain vs Liverpool

La sconfitta nell’andata dei quarti di finale di Champions League contro il PSG è soltanto l’ultima delle delusioni accumulate dai Reds nel corso di una stagione lunga e profondamente deludente.

Pubblicità

Dopotutto, il Liverpool non è stato travolto con la stessa pesantezza con cui era stato sconfitto all’Etihad appena quattro giorni prima. Anzi, il semplice fatto che la qualificazione sia ancora teoricamente aperta in vista del ritorno della prossima settimana ad Anfield rappresenta quasi un piccolo successo per la squadra di Arne Slot, incapace di registrare anche solo un tiro in porta e limitata ad appena il 24% di possesso palla.

C’è chi, però, ha fatto notare come anche nella gara d’andata degli ottavi di Champions League della scorsa stagione contro il PSG, il Liverpool fosse stato a lungo dominato. Tuttavia, il contesto è fondamentale, e sia lo stato di forma dei Reds sia l’approccio con cui si presentarono allora a Parigi erano profondamente diversi.

Quanto accaduto nella capitale francese, infatti, ha un peso enorme: quattro giorni dopo il crollo per 4-0 contro il Manchester City - una partita in cui i giocatori del Liverpool si sono arresi nella ripresa - il tecnico ha perso completamente fiducia nella propria filosofia calcistica, compiendo una resa tattica che ha finito per anticipare l’inizio della fine della sua avventura sulla panchina dei Reds.

  • UN CALCIO "LIMITATO"

    Nel corso dell’ultimo anno, Slot ha più volte indicato il ritorno degli ottavi di Champions League contro il PSG della scorsa stagione come la rappresentazione perfetta della sua idea di calcio. In quella sfida, disputata a marzo 2025, i Reds persero 1-0 prima di essere eliminati ai rigori, ma furono comunque protagonisti di una gara intensa e spettacolare contro una grande squadra, definita dallo stesso Slot come la miglior partita della sua carriera da allenatore.

    Fin qui tutto bene, se non fosse che il tecnico ha continuato a richiamare quella sfida ogni volta che la sua squadra si è trovata di fronte ai tanto temuti blocchi bassi, contro cui il Liverpool ha faticato enormemente per tutta la stagione.

    "Il mio calcio è PSG-Liverpool, Liverpool-PSG: è così che vorrei si giocasse ogni partita", dichiarò Slot dopo il pareggio per 2-2 contro il Fulham a gennaio. "Ma per avere una partita aperta servono due squadre disposte a giocare, non tutte quelle situazioni che finiscono per rendere il calcio meno bello da vedere".

    • Pubblicità
  • Galatasaray-vs-Liverpool-UEFA-Champions-League-2025-26-Round-ofAFP

    ARNE SLOT RINUNCIA ALLA SUA FILOSOFIA DI GIOCO

    Due degli aspetti che Slot riteneva stessero snaturando lo spettacolo della Premier League erano le palle inattive e il tempo perso nella loro esecuzione. Per un autoproclamato “purista” del calcio come lui, il peso sempre crescente di calci d’angolo, punizioni e rimesse laterali lunghe rappresentava un’autentica negazione dei principi in cui credeva.

    "Il mio cuore calcistico non lo sopporta", aveva ammesso. "Quando penso al calcio, penso al Barcellona di 10 o 15 anni fa. Ogni domenica sera speravi di vederlo giocare. E se guardo agli altri campionati, non credo ci sia la stessa enfasi sulle palle inattive che c’è in Inghilterra".

    Per questo è stato sorprendente vedere il Liverpool perdere tempo già nei primi dieci minuti nella gara di mercoledì a Parigi, con Joe Gomez intento a far trascorrere quanti più secondi possibile prima di scagliare una lunga rimessa laterale nell’area del PSG.

    Luis Enrique, comprensibilmente furioso per un atteggiamento così rinunciatario, protestò ripetutamente con il quarto uomo affinché intervenisse. Eppure, interrogato dopo la partita sull’approccio estremamente prudente del Liverpool, il tecnico spagnolo osservò come ogni squadra che affronta il PSG sia ormai disposta a fare qualsiasi cosa pur di limitare i campioni d’Europa.

    Da questo punto di vista, il Liverpool non si è comportato diversamente da molte altre squadre chiamate a contenere il reparto offensivo tra i più temuti del calcio mondiale. Ma per una squadra allenata da Slot è un dettaglio non trascurabile.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Paris Saint-Germain FC v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    LA PREOCCUPANTE INVOLUZIONE DEL LIVERPOOL

    Il Liverpool si è presentato a Parigi da campione d’Inghilterra in carica, eppure ha affrontato la gara con l’ambizione di una squadra di terza divisione francese intenta semplicemente a evitare un passivo umiliante.

    La scorsa stagione i Reds erano stati tra le poche squadre capaci di mettere realmente in difficoltà il PSG in Europa e, dopo lo storico investimento da 450 milioni di sterline effettuato sul mercato estivo, ci si aspettava che al nuovo confronto la squadra di Slot disponesse di velocità, intensità e versatilità sufficienti per reggere l’urto di Kvaratskhelia e compagni.

    D’altronde, Frimpong e Kerkez avrebbero dovuto rappresentare la risposta del Liverpool al formidabile tandem di terzini del PSG formato da Hakimi e Nuno Mendes, protagonisti assoluti nel trionfo europeo che ha regalato ai parigini la prima Champions League della loro storia.

    Eppure, in modo sorprendente, il divario tra le due squadre si è addirittura ampliato nel corso di questa stagione. In meno di un anno, infatti, Slot e la dirigenza del Liverpool sono riusciti a smantellare le solide fondamenta lasciate in eredità da Jürgen Klopp.

    Il risultato è stato evidente al Parc des Princes: i Reds non sono scesi in campo per vincere, ma semplicemente per evitare una sconfitta troppo ampia.


  • FBL-EUR-C1-PSG-LIVERPOOLAFP

    IN MODALITÀ "SOPRAVVIVENZA" CONTRO IL PSG

    Nell’ultima di una lunga serie di dichiarazioni quantomeno discutibili, Slot ha sostenuto dopo la disfatta in FA Cup contro il Manchester City che i primi 35 minuti della sconfitta per 4-0 - fase nella quale il Liverpool era riuscito a restare in partita creando anche un paio di occasioni - gli avessero confermato come la sua squadra fosse ancora in grado di giocarsela con i top club europei.

    Eppure, formazione iniziale e approccio tattico nella sfida di mercoledì raccontavano tutt’altra storia: Slot ha lasciato Salah in panchina e schierato una difesa a cinque per la prima volta dal suo arrivo sulla panchina dei Reds.

    È apparso subito evidente, dunque, che il Liverpool non avrebbe nemmeno provato a sfidare il PSG a viso aperto. Il piano gara - per usare un eufemismo - era quello di abbassarsi fin dal primo minuto, incassare il maggior numero possibile di colpi e cercare semplicemente di restare in piedi.

    Il fatto che i Reds siano riusciti in questo obiettivo non ha avuto nulla a che vedere con le scelte tattiche del tecnico. Lo stesso Slot ha ammesso che la squadra ha trascorso gran parte della serata in “modalità sopravvivenza”, evitando un passivo ben più pesante soltanto per la scarsa precisione sotto porta del PSG.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Paris Saint-Germain FC v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    "UNA SCELTA TATTICA TOTALMENTE SBAGLIATA"

    Sebbene da tempo sia evidente che sia Frimpong sia Kerkez rendano al meglio come esterni a tutta fascia, il Liverpool non è mai apparso realmente a proprio agio in un sistema che non aveva mai utilizzato prima.

    Come sottolineato da Jamie Carragher su CBS Sports, il cambio di modulo operato da Slot si è rivelato addirittura controproducente, finendo per indebolire i Reds proprio sul piano difensivo.

    "Guardando come l'allenatore ha impostato la squadra, è chiaro che abbia provato qualcosa di diverso, ma ha sbagliato completamente dal punto di vista tattico", ha dichiarato l’ex difensore del Liverpool. "Ha interpretato malissimo la difesa a cinque, perché in realtà la squadra era più esposta di quanto lo sarebbe stata con una linea a quattro. Andando uomo contro uomo, i tre centrali erano costretti a coprire tutta l’ampiezza del campo".

    Carragher si è poi soffermato in particolare sulla prestazione di Virgil van Dijk:

    "Quando arrivi a una certa età, pensi che giocare in una difesa a tre possa aiutarti, perché hai maggiore protezione alle spalle. Ma questa situazione era completamente diversa. I difensori uscivano continuamente in pressione a metà campo, non c’era nessuno da marcare stabilmente e Van Dijk, a 34 anni, era costretto a correre costantemente verso l’esterno. E non riusciva a reggere quei ritmi".

    L’ex capitano dei Reds ha poi difeso l’olandese dalle critiche ricevute in stagione:

    "Molti hanno criticato Van Dijk quest’anno, ma secondo me in maniera eccessiva. Gioca sempre, ogni partita, e accanto ha un compagno come Konaté che anche stavolta è stato insufficiente e commette errori con regolarità. Non è semplice giocare in quelle condizioni. Anzi, per me Van Dijk è stato comunque uno dei migliori del Liverpool in questa stagione".

    La conclusione di Carragher è stata durissima:

    "Ma stasera, in quella difesa a tre, non avevo mai visto Van Dijk così in difficoltà con la maglia del Liverpool. E credo che stia implorando Arne Slot di non riproporre mai più quel sistema".

  • FBL-EUR-C1-PSG-LIVERPOOLAFP

    UNA STAGIONE DA CANCELLARE

    La stagione del Liverpool si può riassumere in poche parole: fuori dalla corsa al titolo di Premier League praticamente sin dall’inizio, con l’obiettivo ormai ridimensionato a un piazzamento in zona Champions League - ancora tutt’altro che certo - eliminato dall’FA Cup e a un passo dall’uscita anche dalla Champions League in corso.

    Fa un certo effetto pensare che solo un anno fa i Reds fossero tra le squadre più forti d’Europa, capaci di dominare il campionato chiudendo con 10 punti di vantaggio sull’Arsenal e 13 sul Manchester City, e fermati in Champions soltanto ai rigori contro quel PSG che poi avrebbe conquistato il titolo europeo.

    La sensazione è che, al termine della stagione, si andrà verso una vera e propria rifondazione: a partire dalla guida tecnica, fino a una profonda revisione della rosa sul mercato, tra cessioni eccellenti e acquisti mirati per rinforzare l’organico.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Premier League
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Fulham crest
Fulham
FUL