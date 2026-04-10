La stagione da incubo del Liverpool di Arne Slot: fuori dalla corsa alla Premier League, a un passo dall’eliminazione in Champions e già eliminato dall’FA Cup

Dopotutto, il Liverpool non è stato travolto con la stessa pesantezza con cui era stato sconfitto all’Etihad appena quattro giorni prima. Anzi, il semplice fatto che la qualificazione sia ancora teoricamente aperta in vista del ritorno della prossima settimana ad Anfield rappresenta quasi un piccolo successo per la squadra di Arne Slot, incapace di registrare anche solo un tiro in porta e limitata ad appena il 24% di possesso palla.

C’è chi, però, ha fatto notare come anche nella gara d’andata degli ottavi di Champions League della scorsa stagione contro il PSG, il Liverpool fosse stato a lungo dominato. Tuttavia, il contesto è fondamentale, e sia lo stato di forma dei Reds sia l’approccio con cui si presentarono allora a Parigi erano profondamente diversi.

Quanto accaduto nella capitale francese, infatti, ha un peso enorme: quattro giorni dopo il crollo per 4-0 contro il Manchester City - una partita in cui i giocatori del Liverpool si sono arresi nella ripresa - il tecnico ha perso completamente fiducia nella propria filosofia calcistica, compiendo una resa tattica che ha finito per anticipare l’inizio della fine della sua avventura sulla panchina dei Reds.