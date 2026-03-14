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Artem Dovbyk Roma Inter Serie AGetty
Michael Di Chiaro

Stagione finita per Dovbyk? Il rientro dell'attaccante potrebbe slittare: i tempi di recupero si allungano

L'attaccante ucraino, operatosi a gennaio per risolvere una lesione miotendinea alla coscia, rischia di vedere dilatarsi i tempi di recupero compromettendo l'ultima parte di annata.

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Si allungano i tempi di recupero di Artem Dovbyk?

L'attaccante della Roma si era infortunato nel mese di gennaio riportando una grave lesione miotendinea alla coscia sinistra. Un infortunio di entità piuttosto seria che aveva reso necessario un intervento chirurgico, effettuato con successo in Finlandia.

Il possibile rientro era inizialmente fissato per il mese di aprile, ma secondo quanto riferito da Il Messaggero, però, i tempi di recupero potrebbero ulteriormente dilatarsi, al punto da mettere a repentaglio la parte restante della stagione.

  • L'INFORTUNIO DI DOVBYK

     Dovbyk si è infortunato ad inizio gennaio accusando un'importante lesione miotendinea alla coscia sinistra. Vista l'entità dell'infortunio, il giocatore ha optato per un intervento chirurgico effettuato in Finlandia con esito soddisfacente.

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  • I TEMPI DI RECUPERO

    I tempi di recupero stilati, inizialmente, erano attorno ai 2-3 mesi, con l'ex attaccante del Girona che sarebbe dovuto tornare  a disposizione di Gasperini ad aprile inoltrato. Secondo Il Messaggero, però, il periodo di stop rischia di allungarsi ulteriormente.

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  • STAGIONE FINITA?

    Secondo quanto riferito da Il Messaggero, infatti, il recupero di Dovbyk sta procedendo più lentamente del previsto e il rischio, a questo punto molto concreto, è che la sua stagione possa già essere terminata.

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