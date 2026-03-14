Stagione finita per Dovbyk? Il rientro dell'attaccante potrebbe slittare: i tempi di recupero si allungano

Si allungano i tempi di recupero di Artem Dovbyk?
L'attaccante della Roma si era infortunato nel mese di gennaio riportando una grave lesione miotendinea alla coscia sinistra. Un infortunio di entità piuttosto seria che aveva reso necessario un intervento chirurgico, effettuato con successo in Finlandia.
Il possibile rientro era inizialmente fissato per il mese di aprile, ma secondo quanto riferito da Il Messaggero, però, i tempi di recupero potrebbero ulteriormente dilatarsi, al punto da mettere a repentaglio la parte restante della stagione.