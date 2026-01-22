Pubblicità
SS Lazio Unveil New Coach Maurizio SarriGetty Images Sport
Lelio Donato

Stadio vuoto contro il Genoa? La Lazio denuncia i tifosi che invitano al boicottaggio: "Danno economico diretto e intenzionale"

Sale ulteriormente la tensione tra la società e alcuni gruppi organizzati del tifo biancoceleste dopo l'invito a disertare l'Olimpico per Lazio-Genoa.

Non c'è pace alla Lazio dove la tensione resta altissima.

Oltre ai risultati deludenti delle ultime settimane e alle polemiche sul mercato, col capitano Romagnoli che avrebbe chiesto la cessione, c'è da registrare un nuovo scontro tra società e tifoseria organizzata.

Alcuni gruppi della Nord infatti hanno invitato gli altri tifosi a disertare l'Olimpico in occasione di Lazio-Genoa del 30 gennaio.

Ma la società ha annunciato azioni legali parlando di "danno economico diretto e intenzionale".

  • STADIO VUOTO? L'INIZIATIVA DEI GRUPPI ORGANIZZATI

    "La S.S. Lazio condanna con la massima fermezza il messaggio diffuso nelle ultime ore da soggetti riconducibili al cosiddetto tifo organizzato, che invita i sostenitori biancocelesti a non acquistare i biglietti per la gara Lazio–Genoa, subordinando tale comportamento a valutazioni e pretese legate alle scelte societarie e sportive. Si tratta di un atto grave e inaccettabile, che travalica ogni forma di legittimo dissenso e assume i contorni di un vero e proprio tentativo di pressione organizzata e di condizionamento nei confronti della Società, della squadra e dell’intero ambiente laziale" si legge nella nota pubblicata sul sito ufficiale del club.

  • LA LAZIO ANNUNCIA AZIONI LEGALI

    La stessa società annuncia provvedimenti nei confronti dei responsabili del boicottaggio: " La Lazio ribadisce con assoluta chiarezza che dietro ogni account, anche quando si cela dietro l’anonimato, esistono nomi, cognomi e responsabilità personali pienamente individuabili. Per tali ragioni, la Società ha già provveduto a segnalare e denunciare tali condotte alle autorità competenti, affinché siano valutate sotto ogni profilo di legge. La diffusione di appelli al boicottaggio finalizzati a incidere deliberatamente sull’accesso allo stadio e sul comportamento del pubblico configura un danno economico diretto, consapevole e intenzionale. Un danno tanto più grave in quanto rivolto a una società quotata, con potenziali riflessi su immagine, ricavi, rapporti commerciali e fiducia del mercato. La S.S. Lazio non può e non intende tollerare azioni che, strumentalizzando la passione dei tifosi, mirano a influenzare l’intero contesto sportivo e sociale, generando un pregiudizio concreto al Club e a tutti coloro che lo sostengono in modo corretto, libero e responsabile".

  • LA DIFESA SUL MERCATO

    Quindi ecco la difesa della società sul fronte mercato, ovvero uno dei capi d'accusa mosso dai tifosi della Lazio: "La Società ribadisce che il lavoro sul mercato prosegue con serenità, metodo e piena condivisione interna. Le scelte sportive vengono portate avanti secondo una visione chiara e una strategia definita,nel rispetto dei ruoli, delle tempistiche e degli equilibri complessivi del progetto tecnico, senza farsi condizionare da pressioni esterne o strumentalizzazioni. Andare allo stadio è una gioia e deve restare sempre una gioia. Vivere la propria squadra del cuore significa partecipare, sostenere, soffrire ed esultare insieme: questo è lo sport, questo è il valore che da sempre la Lazio trasmette alla propria gente. Instillare paura, scoraggiare la partecipazione o invitare a non andare allo stadio, oggi per il mercato, ieri per altre strumentalizzazioni, domani per nuovi pretesti, non è amore per la Lazio, non è sport. È un tentativo di influenzare l’ambiente per interessi estranei al bene del Club".

  • LAZIO-GENOA "UNA FESTA DI SPORT"

    Infine l'invito della Lazio ad acquistare regolarmente i biglietti per la gara casalinga contro il Genoa.

    "Lazio- Genoa sarà una festa di sport, di passione e di appartenenza, nonostante qualcuno, per motivi del tutto estranei allo spirito sportivo, ritenga che non debba esserlo. La Lazio appartiene ai suoi tifosi autentici, alla sua storia e ai suoi valori. Non a chi prova a trasformare il tifo in uno strumento di pressione. La Società continuerà ad andare avanti nel rispetto delle regole, della legalità e della propria dignità, tutelando in ogni sede i propri diritti e quelli di tutti i tifosi biancocelesti".

