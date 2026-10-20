Srna innamorato di Chivu: "Un allenatore straordinario, vorrei portare Calhanoglu, Barella e Modric allo Shakhtar, abbiamo dei talenti da Inter e Juventus"

Lo Shakhtar Donetsk si appresta a vivere un'altra grande notte europea. Questa volta il club ucraino arriverà a Milano, a San Siro per affrontare l'Inter e provare, a differenza dei nerazzurri partiti malissimo in Champions League, a proseguire l'ottimo percorso che vede gli arancio-neri appena fuori dalla zona qualificazione diretta agli ottavi di finale.
Un club che, inevitabilmente e nel suo quotidiano, deve fare i conti con la guerra con la Russia che sta lacerando l'Ucraina, che li costringe lontano da Donetsk e a vivere praticamente sempre in trasferta.
Per raccontarci il mondo dello Shakhtar, le strategie presenti e future, le difficoltà di gestione e anche sul mercato, il direttore sportivo Darijo Srna, storica bandiera del club e protagonista anche in Italia con il Cagliari, si è concesso in esclusiva a Calciomercato e Goal.