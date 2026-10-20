Srna innamorato di Chivu: "Un allenatore straordinario, vorrei portare Calhanoglu, Barella e Modric allo Shakhtar, abbiamo dei talenti da Inter e Juventus"

Partiamo dal campo e dalla prossima sfida di Champions League. Che Shakhtar dobbiamo aspettarci e cosa temete di più dell'Inter?

"Siamo una squadra giovane e vogliamo giocare a calcio contro chiunque. Questo è il nostro obiettivo. Abbiamo iniziato molto bene, con un pareggio contro il PSV e un successo contro l'AEK, ma ora dobbiamo rispettare ogni avversario perché questa è la Champions League.

L'Inter è la favorita per questa partita. Gioca in casa, davanti a uno stadio pieno, ed è una squadra esperta. È una delle migliori squadre d'Italia. Per la nostra giovane squadra sarà una grandissima esperienza affrontare l'Inter in Italia, davanti a uno stadio tutto esaurito. Siamo molto contenti di questa partita"