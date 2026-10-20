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Emanuele Tramacere

Srna innamorato di Chivu: "Un allenatore straordinario, vorrei portare Calhanoglu, Barella e Modric allo Shakhtar, abbiamo dei talenti da Inter e Juventus"

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Il direttore sportivo, e grande ex del calcio europeo, si è concesso in esclusiva per raccontare il mondo Shakthar.

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Lo Shakhtar Donetsk si appresta a vivere un'altra grande notte europea. Questa volta il club ucraino arriverà a Milano, a San Siro per affrontare l'Inter e provare, a differenza dei nerazzurri partiti malissimo in Champions League, a proseguire l'ottimo percorso che vede gli arancio-neri appena fuori dalla zona qualificazione diretta agli ottavi di finale.

Un club che, inevitabilmente e nel suo quotidiano, deve fare i conti con la guerra con la Russia che sta lacerando l'Ucraina, che li costringe lontano da Donetsk e a vivere praticamente sempre in trasferta.

Per raccontarci il mondo dello Shakhtar, le strategie presenti e future, le difficoltà di gestione e anche sul mercato, il direttore sportivo Darijo Srna, storica bandiera del club e protagonista anche in Italia con il Cagliari, si è concesso in esclusiva a Calciomercato e Goal.

  • INTER FAVORITA, UNA DELLE MIGLIORI D'ITALIA

    Partiamo dal campo e dalla prossima sfida di Champions League. Che Shakhtar dobbiamo aspettarci e cosa temete di più dell'Inter?

    "Siamo una squadra giovane e vogliamo giocare a calcio contro chiunque. Questo è il nostro obiettivo. Abbiamo iniziato molto bene, con un pareggio contro il PSV e un successo contro l'AEK, ma ora dobbiamo rispettare ogni avversario perché questa è la Champions League.

    L'Inter è la favorita per questa partita. Gioca in casa, davanti a uno stadio pieno, ed è una squadra esperta. È una delle migliori squadre d'Italia. Per la nostra giovane squadra sarà una grandissima esperienza affrontare l'Inter in Italia, davanti a uno stadio tutto esaurito. Siamo molto contenti di questa partita"

  • SOGNO PLAYOFF

    A differenza dell'Inter, avete iniziato molto bene il vostro percorso europeo, con un pareggio e una vittoria. Qual è l'obiettivo che vi siete posti in Europa?

    "Il nostro sogno è chiudere tra le prime 24 squadre della Champions League. Sarebbe un grande successo per noi. Vogliamo anche mostrare un buon calcio, giocare belle partite e dimostrare il nostro carattere in Champions League.

    Siamo una squadra giovane e queste partite di Champions League rappresentano una grandissima esperienza per i nostri giocatori. Vogliamo competere, giocare il nostro calcio e dimostrare di essere sulla strada giusta"

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  • CHIVU STRAORDINARIO, NON MERITAVA GLI ZERO PUNTI

    L'Inter ha avuto qualche difficoltà contro squadre che giocano ad alto ritmo e attaccano in verticale. Lo stile di gioco di Arda Turan si adatta a questo profilo? Come pensate di mettere in difficoltà la squadra di Chivu?

    "Abbiamo il nostro sistema di gioco e proveremo a fare la nostra partita. Non resteremo sicuramente in difesa. Conoscendo Arda, la nostra squadra e i nostri giocatori, cercheremo di giocare a calcio e dare il massimo per ottenere un risultato positivo.

    Per quanto riguarda Chivu, è un allenatore giovane e straordinario. È stato un grande giocatore, ha ottenuto buoni risultati al Parma e ora sta facendo un ottimo lavoro con l'Inter. Lo rispettiamo molto.

    L'Inter non meritava di avere zero punti dopo le prime due partite. È stata sfortunata. Anche Kolarov che è il vice di Chivu oltre a essere un mio amico. Ha giocato in grandi club, ha un'enorme esperienza e sta aiutando anche Chivu. Hanno una squadra straordinaria e uno staff tecnico altrettanto straordinario"

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  • LA SCELTA DI ARDA TURAN

    Ci può raccontare come siete arrivati alla decisione di scegliere Arda Turan come allenatore? Come si convince un grande ex calciatore come lui ad accettare un progetto così impegnativo?

    "In realtà non abbiamo avuto bisogno di convincere Arda a venire. Era pronto fin dal primo momento (ride ndr.) La nostra strategia è lavorare con allenatori giovani, ambiziosi e affamati di successi. Arda ha un'esperienza straordinaria da calciatore. Ha giocato nei migliori club del mondo, al fianco dei migliori giocatori.

    Inoltre, ha vinto il campionato con noi già nella sua prima stagione. Abbiamo raggiunto le semifinali di Conference League e ora abbiamo una delle squadre più giovani della Champions League. Siamo sulla strada giusta. Siamo molto contenti di Arda e continueremo con lui"

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  • "LA GUERRA PER NOI È INIZIATA NEL 2014"

    Quando si parla dello Shakhtar, inevitabilmente si parla anche del rapporto del club con un Paese e un popolo in guerra. Come vivete questa realtà? Come riuscite a continuare a giocare a calcio quando non potete vivere nella vostra terra né giocare nel vostro stadio, mentre i vostri tifosi soffrono ogni giorno?

    "Viviamo ogni giorno in queste condizioni da quasi cinque anni: bombardamenti, razzi, persone innocenti che muoiono, bambini che muoiono. È orribile.

    Voglio ringraziare l'Italia per il sostegno all'Ucraina. L'Ucraina è un Paese straordinario, con persone straordinarie. Hanno bisogno di sostegno e speriamo che la guerra finisca.

    Abbiamo perso la nostra casa nel 2014. Abbiamo perso la Donbas Arena, la nostra città e il nostro centro di allenamento. Siamo senza casa da 12 anni. Per noi la guerra è iniziata nel 2014, a Donetsk.

    E oggi siamo comunque l'unico club ucraino a giocare nelle competizioni europee. Siamo orgogliosi di rappresentare il calcio ucraino, ma abbiamo bisogno che ci siano più club ucraini".

  • IL MERCATO IN SUD AMERICA

    Lo Shakhtar ha sempre puntato sui giovani talenti stranieri, in particolare su quelli scoperti in Sudamerica. La guerra ha cambiato questo approccio? Ha reso tutto più difficile anche sul mercato?

    "Per quanto riguarda il Brasile, portiamo da noi i giocatori che vogliono davvero venire qui, sposano un progetto ambizioso e lo rispettiamo molto.

    Bisogna avere rispetto per questi giocatori, perché tanti ucraini sono stati costretti a lasciare il Paese, mentre loro scelgono di venire allo Shakhtar e lottare per il club e per l'Ucraina. Lo apprezziamo davvero tanto.

    La nostra filosofia, insieme al nostro presidente, non cambierà mai. Continueremo a seguire la nostra strada"

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  • "FORZA CAGLIARI SEMPRE! ORGANIZZIAMO UN'AMICHEVOLE"

    Quali ricordi conserva del Cagliari e della sua esperienza in Sardegna? Ci può raccontare un aneddoto di quel periodo? Sta seguendo il lavoro del suo ex-compagno Pisacane?

    "Cagliari e la Sardegna mi trasmettono emozioni straordinarie. Forza Cagliari sempre! Saranno per sempre nel mio cuore. Loro hanno persone straordinarie, un presidente straordinario e persone fantastiche che lavorano nel club. Ho avuto anche compagni di squadra forti come Pavoletti, Barella, Cigarini, Padoin e João Pedro.

    Ho tanti amici lì. E naturalmente Fabio Pisacane è un grande amico. È un allenatore importante e sta facendo un lavoro eccezionale con il Cagliari. Sono molto felice sia per il Cagliari che per Fabio. Aspetto soltanto il momento in cui potrò tornare a Cagliari per andare a trovarli e magari organizzare anche un'amichevole tra Cagliari e Shakhtar proprio lì"

  • IL RUOLO DEL DS

    Come sta cambiando il ruolo del direttore sportivo? In Italia molti club italiani continuano a cambiare da una stagione all'altra come hanno fatto Roma e Juventus, altri come il Milan hanno scelto di non avere un ds per ora...

    "Penso che, naturalmente, il direttore sportivo abbia enormi responsabilità per quanto riguarda i giocatori e gli allenatori, ma anche per l'intero sistema.

    Non so perché alcuni club abbiano deciso di cambiare allenatori o strutture dirigenziali, quindi non posso davvero esprimermi su questo. So che non è un lavoro facile. Le responsabilità sono enormi, ma questo è il nostro lavoro e fa parte della nostra vita. Siamo professionisti".

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  • "OK AI E DATA, MA NEL MERCATO CONTANO GLI OCCHI DEGLI SCOUT"

    La nostra impressione è che, soprattutto con l'arrivo dei fondi d'investimento americani, i club siano sempre più orientati a utilizzare dati e intelligenza artificiale per prendere decisioni sul mercato. È davvero così?

    "Sì, il mondo è cambiato. La tecnologia cresce ogni giorno e anche il calcio è cambiato. Rispetto al passato ci sono tante cose diverse. Rispettiamo tutti i database e tutto ciò che può aiutarci. Ma rispettiamo anche i nostri osservatori.

    Guardiamo le partite e i giocatori dal vivo. I nostri scout assistono a diverse partite e seguono da vicino i calciatori. Abbiamo tanti osservatori che si occupano di questo lavoro. Il nostro capo scout è Salvatore Monaco.

    Prendiamo circa l'80% delle nostre decisioni basandoci sulle nostre sensazioni e su ciò che vediamo direttamente. Tutti gli altri strumenti, naturalmente, ci aiutano, ma non possono sostituire i nostri occhi e il lavoro dei nostri osservatori".

  • CONSIGLI MERCATO

    Per concludere, qualche consiglio di mercato per noi? Se potesse acquistare un giocatore dalla Serie A, uno che secondo lei potrebbe compiere il salto di qualità e arrivare ai massimi livelli, chi sceglierebbe? E quale dei vostri giocatori — Alisson, Vinicius Tobias, Kauã Elias o Newerton — ritiene più interessante per una delle grandi squadre italiane? Magari proprio per l'Inter?

    "Se avessi la possibilità di acquistare qualcuno dall'Italia, direi innanzitutto mio fratello Luka Modrić, poi Barella o Calhanoglu. In Italia ci sono tanti ottimi giocatori.

    Per quanto riguarda la nostra squadra, abbiamo molti talenti straordinari: Alisson, Bruninho, Kauã, Vinícius, Azevedo, Isaqe, Marlon e tanti altri. Penso che un giorno giocheranno in grandi club: magari all'Inter, magari alla Juventus, magari al Chelsea. Non lo so, ma sono sulla strada giusta"

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